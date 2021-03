V drugi slovenski nogometni ligi so zadnje tekme odigrali 17. oktobra, nato je bilo tekmovanje prekinjeno zaradi koronavirusa. Ker zaradi dolgega premora ne bi mogli odigrati vseh 30 krogov, je izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) sprejel spremenjen koledar in sistem tekmovanja. Klubi bodo odigrali še tri kroge in preloženo tekmo Nafta – Rudar, po 15. krogu, torej polovici tekmovanja, pa jih bodo glede na razvrstitev razporedili v skupini za prvaka in za obstanek. Konec tekmovanja je predviden 19. maja.

Vodilne Radomlje so med premorom ostale brez trenerja Oskarja Drobneta, ki je sprejel prvoligaški izziv iz Kidričevega. Ekipo vodi Škot Dave McDonough, ki je bil doslej športni direktor kluba, nova obraza v slačilnici pa sta obrambni igralec Vilibald Vuco iz Splita in napadalec Senad Jarović. Krka pod vodstvom ambicioznega trenerja Zorana Zeljkovića je še edina neporažena v ligi, ima pa tudi najboljšega strelca lige Kaheema Parrisa z Jamajke (11 golov), s katerim so podaljšali pogodbo. Prvi preizkus zrelosti Novomeščanov za napredovanje v prvo ligo bo že današnji derbi z Dobom, ki je še poglobil sodelovanje z Domžalami. Potem ko se je trener Simon Sešlar vrnil domov v Celje, je na klop Doba sedel Jernej Javornik, vodja mladinskega nogometnega centra v Domžalah.

Brežice, ki so bile največje presenečenje jeseni s serijo osmih zaporednih zmag, so se pozimi finančno opomogle s prodajo Estra Soklerja v Celje, prišlo pa je kar šest novih igralcev. Čeprav ima Nafta na račun kapitala iz Madžarske proračun na ravni nekaterih prvoligašev, za prvim mestom zaostaja že 12 točk. Nafta, ki je zaradi velikega števila igralcev s profesionalno pogodbo trenirala že od začetka januarja, je med tednom napredovala v četrtfinale slovenskega pokala, potem ko je po zaostanku 0:2 izločila Fužinarja s 3:2. Bilje so na varnem v sredini lestvice in jih čaka mirna pomlad. Kranjski Triglav je ob zmedi v vodstvu kluba daleč od vrnitve v prvo ligo, zato je prekinil pogodbo s trenerjem Damjanom Gajserjem. Zamenjal ga je neizkušeni 37-letni Ljubljančan Boštjan Miklič.

Ambiciozni Fužinar se je pozimi okrepil s kar šestimi igralci, med katerimi so najbolj znani iz Celja posojeni Koritnik, Flis in Štravs. Rudar še ni prebolel izpada iz prve lige, klub se reorganizira in novi predsednik je Seudin Softić. Beltinci upajo, da se bodo prebili v ligo za prvaka. V Krškem, ki ima sloves tujske legije, je od jesenske zasedbe ostalo le 11 igralcev. Drava, ki se je okrepila s petimi neznanimi tujci, bo po jeseni v Zavrču znova igrala na Ptuju, potem ko so prenovili igralno površino. Dekani stavijo na domače fante in sodelovanje s Koprom. Primorje in Šmartno sta se okrepila za boj za obstanek. Zadnja Brda imajo novega trenerja Janija Šturma, saj je Amir Botonjić odšel v Olimpijo.

Pari 13. kroga, danes ob 14. uri: Dob – Krka, ob 15. uri: Radomlje – Fužinar, Rudar – Primorje, ob 18. uri: Brežice – Bilje, nedelja ob 15. uri: Šmartno – Krško, Brda – Drava, Dekani – Beltinci, Triglav – Nafta.