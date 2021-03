Jamski človek

Danes je mednarodni dan sreče in vem, da ste vsi napumpani s številnimi zenovskimi frazami o tem, kako je treba tudi v najbolj črnih časih iskati svetle točke (čeprav so to običajno samo luknje v strehi, skozi katere bo ob prvem nalivu tekla voda), z neizmernim optimizmom, da bo epidemije vsak hip konec in da bomo spet posedali na terasah, srkali vsak svoj alkohol in veliko potovali.