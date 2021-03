Sodeč po napovedih smo tik pred kapitulacijo. Vsaj tako je slišati iz ust tistih, ki v generalštabu skrbijo za obrambne načrte. »Epidemija raste. Nakazuje se, da se je začel tretji val. Žal so nas dohiteli in prehiteli novi bolj kužni sevi,« so v novi napovedi razvoja epidemije stanje v državi ocenili strokovnjaki z Instituta Jožefa Stefana. S slabimi novicami se je takoj zatem oglasil še aktualni zdravstveni minister Janez Poklukar, ki je na neki tiskovni konferenci zabičal narodu, »da razmišljanje o sproščanju ukrepov enostavno ni možno«.

A kljub vsemu se navadna vojska ne da. Čeprav je bolj ko ne že zapustila prvo zapovedano frontno linijo na kavču pred televizorjem, je njena morala višja kot kadar koli prej. Prihaja pomlad in z njo velika noč, ki velja za praznik veselja in upanja, šolanje je omogočeno vsem, Roglič in Pogačar skrbita za dobro prodajo koles, lokali in gostilne so odprti v posavski in jugovzhodni deželi, poslovni sestanki so mogoči povsod, lokali, ki poslujejo naskrivaj, pa seveda skrbijo za dezerterje, da niso nikdar lačni in žejni. Ampak to še ni vse. Po novem se je v oranžno obarvala še obalno-kraška regija, kar pomeni, da bomo lahko od ponedeljka naprej spet brez ovir hodili gledat slovensko morje in kraške lepote, v primorsko-notranjsko regijo pa celo pomalicat kakšno kosilo in popit kavo ali kakšno fermentirano pijačo, ker se bo tam sprostila dejavnost strežbe na gostinskih vrtovih.

Marko Tušek peče pecivo Tudi naš zvezdniški živelj je že vse bolj aktiven. Oglašajo se celo takšni, ki so bili dolgo časa povsem tiho in se iz takšnih ali drugačnih razlogov vračajo na sceno kot feniksi iz pepela. Eden takšnih je nedvomno Marko Tušek. Nekdanji košarkarski zvezdnik Olimpije in slovenske reprezentance se je po najrazličnejših sodnih pripetljajih, povezanih z nekdanjo ženo, vrnil v življenje, in to močnejši kot prej. Po poročanju Nedeljskih novic danes začenja življenje z ničle v Podgorici, kjer se je izučil v peki domačega peciva in potic. Lanskega decembra je po lastnih besedah napekel kar 40 tradicionalnih slovenskih kolačev. »Lahko naredim pehtranovo, potratno, smetanovo potico. Vse delam iz glave, brez recepta,« se je pohvalil Tuki, kot ga kličejo prijatelji in ljubitelji košarke. Tudi politik in poslanec v državnem zboru Zmago Jelinčič ima na sodišču še odprte bitke z nekdanjo soprogo. Kot se je izpovedal za portal žurnal24.si, se je po začetnem šoku, ko mu je žena ušla z mlajšim, pobral in zaživel novo življenje, v katerem, kot trdi, ima veliko več svobode. Veliko časa posveti še svoji primorski vili, ki jo opremlja kar sam, brez pomoči arhitektov, saj si želi bivalne prostore po svoji meri. Razgovoril se je tudi o svojem ljubezenskem življenju. »Nikamor se mi ne mudi. Če te kača piči, se bojiš zvite vrvi. Je pa seveda prijetno, če imaš nekoga ob sebi, s komer se lahko pogovarjaš. A to bi morala biti razgledana dama, ki se ne pogovarja le o oblekah in Kardashianovih,« je povedal Jelinčič o zahtevanem intelektualnem dosegu potencialne nove družice. Sicer pa se, kot je še namignil, ne brani kakšne občasne avanture. »Kar se tega tiče, sem odprtih rok. Če katera pride, z veseljem,« je še dahnil v časopisni eter.