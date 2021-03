Osmerica nogometnih klubov iz petih držav se bo v zaključku evropske sezone potegovala za končno zmago v ligi prvakov. Žreb četrtfinalnih parov bodo opravili danes opoldne na sedežu Uefe v Nyonu. Žrebanje bo potekalo brez omejitev, kar pomeni, da se v tej fazi tekmovanja lahko srečajo tudi moštva iz iste države.

Italija največja osmoljenka

Josip Iličić, Jan Oblak in Kevin Kampl so v prvem krogu končnice izpadli iz boja za evropsko krono in Slovenija do konca sezone ne bo več imela svojih predstavnikov v najelitnejšem tekmovanju pod okriljem Uefe. Prvič po petih letih in šestič v tem stoletju je brez četrtfinalista ostala Italija. Najbolj je razočaral serijski italijanski prvak Juventus, ki je pokazal premalo, da bi izločil Porto, največje presenečenje letošnje mednarodne sezone. Tri klube v četrtfinalu bo imela Anglija (Manchester City, Liverpool in Chelsea), Nemčijo bosta predstavljala evropski prvak Bayern München in Borussia Dortmund, Španijo Real Madrid in Francijo PSG. V anketi na spletni stani Uefe so navijači največ možnosti za končno zmagoslavje na finalu 29. maja v Carigradu pripisali Realu iz Madrida, ki je s trinajstimi evropskimi naslovi rekorder po številu osvojenih lovorik.

Visoko je uvrščen tudi Bayern, ki se je devetnajstič uvrstil med osmerico najboljših moštev, kar je največ med vsemi klubi. V osmini finala se je sprehodil mimo Lazia in ga izločil s skupno razliko v zadetkih 6:2. Robert Lewandowski je v sijajni strelski formi in v zadnjih petih letih je na najvišji ravni dosegel prav toliko zadetkov kot najboljši strelec tekmovanja Cristiano Ronaldo (41). Nemčija ima med vsemi klubi v četrtfinalu polovico svojih trenerjev, kar se doslej ni zgodilo še nobeni državi. Hansi Flick vodi Bayern, Edin Terzić Borussio Dortmund, Jürgen Klopp Liverpool, Thomas Tuchel pa je nedavno prevzel Chelsea in se z londonskim klubom podpisal pod trinajst zaporednih tekem brez poraza. To je dosežek, ki ni uspel še nobenemu njegovemu predhodniku. V tem času so modri prejeli le dva gola.