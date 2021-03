Epidemija že, a nasilje se ne rodi v enem letu

Umori pretresajo državo, še posebno zadnje čase je kar nekaj takšnih, ki so se zgodili v družini, med partnerji, sorodniki. Tam, kjer so bili že prej odnosi skrhani, je lahko epidemija težave še zaostrila. Toda nasilje je pogosto sistematično, vsakodnevno, prikrito in celo manipulativno ravnanje z žrtvijo, ki ne pride kar čez noč.