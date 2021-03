Betonarna na občinski zemlji brez dovoljenja

V Stanežičah deluje betonarna podjetja Projekt Beton na občinskih zemljiščih, ne da bi za to plačevala najemnino ali imela dovoljenje občine. Na Magistratu napovedujejo nadzor in ustrezne ukrepe, a tam betonarna stoji že 40 let. Kaj so na občini počeli v tem času?