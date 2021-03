Velika noč je za Slovence in vse pripadnike Rimskokatoliške cerkve največji praznik, s katerim verniki obeležujejo smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. Nasprotno od božiča nima stalnega datuma, temveč je premakljiva, praznuje se prvo nedeljo po pomladni luni, med 22. marcem in 25. aprilom. Letos jo bomo praznovali 4. aprila.

Kot pravi muzejska svetnica Slovenskega etnografskega muzeja Nena Židov, ima praznovanje svoj izvor v predkrščanskem verovanju, povezanem z zmago nad zimo, na kar še danes kažejo tudi prvine številnih tradicionalnih velikonočnih šeg, kot so vloga vode, zelenja, ognja, hrupa. »Od zadnjega desetletja 20. stoletja naprej je velika noč tudi državni praznik, velikonočni ponedeljek dan kasneje pa je dela prost dan. Nekatere prvine obeleževanja velike noči, ki so imele prvotno le verski značaj, imajo v novejšem času tudi vlogo ohranjanja tradicije ali povsem nove vloge. Tako pirhi nastopajo tudi kot dekorativni elementi ali v vlogi turističnih spominkov. Tudi Škofjeloški pasijon ima poleg verske vsebine elemente turistične prireditve.«

Velik praznik zahteva dolge priprave

Za verujoče se priprave na veliko noč začnejo že dobrih 40 dni pred velikonočno nedeljo, ko se v sredo po pustnem torku s tako imenovano pepelnično sredo (na ta dan velja strogi post, tj. nedovoljeno uživanje mesnih izdelkov) začne postno obdobje. Uvod v velikonočna praznovanja pa je teden dni pred veliko nočjo, ko se praznuje cvetna nedelja. »Na ta dan verniki k blagoslovu nosijo cvetnonedeljske butare in oljčne vejice. Nato sledi veliki teden. Na sredo začnejo v cerkvah postavljati božji grob, na četrtek utihnejo cerkveni zvonovi, na petek znova sledi dan strogega posta. To je tudi edini dan v letu, ko ni svetih maš, moli pa se križev pot. Na veliko soboto zjutraj pred cerkvami blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo, popoldne so blagoslovi velikonočnih jedi. Po večerni vigiliji ali v nedeljo zjutraj so na vrsti vstajenjske procesije, ki jih spremlja zvonjenje cerkvenih zvonov s pritrkavanjem. Ponekod blagoslove velikonočnih jedi in vstajenjskih procesij spremlja tudi streljanje z možnarji. Blagoslovljeno hrano družine zaužijejo v nedeljo zjutraj,« verske običaje pred veliko nočjo predstavi Nena Židov.

Velike noči si tudi neverniki ne morejo predstavljati brez hrena, jajc (pirhov), prazničnega kruha, pogače ali potice in prekajenih ali sušenih mesnin. Da je prav prehrana ključ do uspešnega velikonočnega praznovanja, se strinja tudi diplomirana inženirka živilske tehnologije Marija Merljak. »Hrana ob veliki noči ima večkratni pomen in je zelo pomembna, tako za verujoče kot neverujoče. Dotakne se vsakega in mu nakazuje vstajenje oziroma preporod. Dejstvo je, da se s človekom v postnem času nekaj dogaja, pravzaprav se takrat mora malo spremeniti. Obenem je to odlična priložnost, da se zazre vase in ugotovi, kakšen odnos ima do sebe, do narave, do družine… Gre za neki veličasten dogodek in v takih primerih je treba na mizo dati zmagoslavne jedi.« Čeprav so vse že naštete sestavine zelo preproste, se v njih skriva ogromno simbolike. »Dober primer tega so pirhi. Na njih so narisane ali odtisnjene naše lepe misli. To so res zgolj kuhana jajca, a so povezana z našimi čustvi in občutki, zato jih je včasih kar škoda pojesti. Enako velja za hren, ki res peče. A v tem času vseeno ne sme manjkati. Takšna hrana ima globlji pomen, saj nas prebuja in spreminja na bolje, počutimo se prerojeno. Jasno je tudi kupljena po okusu lahko dobra, a ker v njej ni našega truda (valjanje testa, mazanje z nadevom), se njena simbolika zmanjša,« dodaja Merljakova in opozarja, da je hrana v košari za blagoslov tudi strokovno utemeljena. »Če si pojedel vsega v zmernih količinah, je velikonočna pojedina vrhunsko sestavljena. Nihče od mize ne bo šel bolan ali predebel, največ pa k temu pripomore hren. To so vedeli že naši predniki. Ko mi pojemo te dobrote, se v telesu tvorijo endorfini in hormoni dobrega počutja, kar nam prav tako prepreči, da bi bili bolni, saj smo zaradi dobre hrane srečni. Naši predniki niso bili nikoli nespametni, saj so pogledali skozi okno, kaj je zraslo na njivi in to hrano so nato porabili za jedi. Velika noč je marca ali aprila, prav takrat pa raste hren.«