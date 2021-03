Štiri selekcije slovenske atletike

Slovenski atleti so na podlagi dosežkov razvrščeni v štiri selekcije. V vrhunsko selekcijo 1, ki bo prejela po 11.000 evrov, sodijo: Maruša Mišmaš Zrimšek, Tina Šutej, Maja Mihalinec Zidar, Aleš Čeh in Luka Janežič (po sklepu upravnega odbora bo prejel 8500 evrov). V vrhunski selekciji 2 (prejmejo po 6000 evrov) so: Maruša Černjul, Anita Horvat, Lia Apostolovski, Aneja Simončič, Neja Filipič, Agata Zupin in Žan Rudolf. V internacionalno selekcijo (po 2000 evrov) so razvrščeni: Klara Lukan, Veronika Domjan, Joni Tomičič Prezelj, Eva Pepelnak, Nika Glojnarič, Barbara Špiler, Jerneja Smonkar, Jakob Filip Demšar, Blaž Zupančič, Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Nejc Pleško, Robert Renner, Gregor Grahovac in Sandro Jeršin Tomassini. V vrhunski mladi selekciji (po 1250 evrov) pa so naslednji upi slovenskih uspehov: Maja Bedrač, Veronika Sadek, Hanna Paulina Navodnik, Zala Istenič, Zoja Šušteršič, Filip Dominković, Andrej Skočir, Vid Botolin, Ian Matic Guček, Jan Emberšič, Jakob Urbanč, Nick Kočevar, Jan Vukovič in Matic Silič.