Košarkarji Krke so si pred časom na koledarju gotovo posebej podčrtali eno tekmo – z Borcem iz Čačka. Srbsko moštvo je namreč glavni konkurent Novomeščanom v boju za predzadnje mesto v ligi ABA, ki pelje v dodatne kvalifikacije z drugouvrščeno ekipo 2. lige ABA, za nameček pa je za njimi zaostajalo dve zmagi. Uspeh bi Krki zagotavljal dokaj mirne zadnje kroge rednega dela jadranskega tekmovanja, a je bil to račun brez krčmarja. Moštvo trenerja Vladimirja Anzulovića je močno razočaralo in klonilo s kar 74:94 (24:18, 42:44, 64:71, Camphor 26; Jones 20). Vodstvo dolenjskega moštva po osmem porazu na zadnjih devetih tekmah v ligi ABA in neuspehu na prvih dveh tekmah v ligi za prvaka čaka temeljit premislek, ali vodenje prve ekipe še naprej zaupati Anzuloviću, ki očitno igralcem ne pride več do živega in jih ne more pripraviti do boljših predstav.

Krka je sicer včeraj dobro krenila v tekmo in imela potek pod nadzorom predvsem po zaslugi Američana Roda Camphorja, ki je bil razpoložen in je tekmo končal pri 26 točkah. Sredi druge četrtine so Novomeščani povedli za devet, nato pa je šlo vse le še navzdol. Borac je na polčas odšel s prednostjo dveh točk, ki jo je v drugem le še povečeval in na koncu slavil celo z 20 točkami prednosti. To pomeni, da bo v primeru enakega izkupička zmag in porazov ob koncu rednega dela v prednosti, saj je na domačem parketu proti Krki klonil za štiri.

»Glede na tekmo proti Megi smo pokazali povsem drugačen obraz. Z ljudmi iz kluba se moramo usesti in dobro analizirati, zakaj se nam to dogaja. Na tak način ne smemo igrati nobene tekme, kaj šele tako pomembne, kot je bila tokratna,« je po tekmi povedal vidno razočarani trener Vladimir Anzulović.