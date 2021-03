Miami z Dragićem do četrte zaporedne zmage in četrtega mesta

Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA zabeležili še četrto zaporedno zmago in se prebili na četrto mesto vzhodne konference. V gosteh so ugnali Orlando s 102:97. Tokrat slovenski zvezdnik Goran Dragić ob treh doseženih točkah ni bil strelsko razpoložen, je pa prispeval osem podaj ob tesni zmagi proti floridskim tekmecem.