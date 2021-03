Kabelski fevdalizem

Nihče ne ve, kako, ampak na Balkanu najboljše živijo operaterji telekomunikacijskih in kabelskih storitev. Kot Superhik, protijunak iz legendarnega stripa Alan Ford, igrajo igrice z oblastmi, jemljejo revnim in dajejo bogatim. To je, se zdi, bistvo gospodarstva v tranzicijskih državah: jemanje davkov od ljudi, ki se jih s tem drži v poslušnosti.