V približno 22 milijonov evrov težkem proračunu občine Logatec je 50.000 evrov namenjenih participativnemu proračunu. Občina bo letos financirala deset projektov, ki so jih izbrali občanke in občani. Ti so konec minulega leta na portalu občine objavili 33 predlogov, o katerih so potem glasovali. Tisti, ki so dobili največ všečkov in ki jih je poleg tega občina ocenila za izvedljive, so se znašli v proračunu za leto 2021. Pri predlogih so morali upoštevati nekatere pogoje, denimo tega, da v zadnjih petih letih projekta občina še ni financirala, da strošek izvedbe ne presega pet tisoč evrov in je namenjen splošni javni uporabi. Predloge so lahko pošiljali vsi občani in občanke s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Logatec, ki so dopolnili 15 let.

Največ glasov (78) je dobil kolesarski izlet za občane po Logatcu. »Potreba po takšnih dogodkih se je izkazala predvsem s strani občanov, ki so se v zadnjih letih preselili v Logatec in želijo Logatec pobližje spoznati,« je zapisala predlagateljica Maja Nagode. Sprejet je bil tudi predlog Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Sv. Treh Kraljev, kjer gradijo prizidek, zdaj pa bodo s pomočjo participativnega proračuna lahko uredili še dvorišče. Sprejet je bil tudi predlog nakupa stojal na kolescih za obešalnike in lahke zložljive mize, ki jih bodo prostovoljci uporabljali na izmenjevalnicah oblačil in drugih predmetov, ki jih v Logatcu organizirajo že več let.

Iz ljudstva je prišla tudi pobuda za izboljšanje kulturnega življenja. V Logatec bodo povabili ulično gledališče Ana Monro ali enega od njenih festivalov Ana Desetnica in Ana Mraz. Peto najvišje število glasov je dobil predlog za postavitev servisnega stojala za kolesa na območju Hotedršice, kjer bodo tako lahko popravljali kolesa. Vsaj enega od sprejetih predlogov bodo veseli otroci, ki se bodo na igrišču pred Narodnim domom ali kakšnim drugim gričem lahko spuščali po otroški žičnici oziroma ziplinu.