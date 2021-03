Večino svetovnih delniških indeksov je v preteklem tednu zaznamovala povišana volatilnost, kljub temu pa so delniški indeksi teden večinoma končali v zelenem. Delnice ameriških podjetij so med tednom beležile padce, vendar so v petek pospešile in teden zaključile z rastjo. Osrednji ameriški indeks S&P 500 je dosegel 2,3-odstotno rast. Med največjimi zmagovalci tedna so se znašli predstavniki energetske panoge. Na njihovo rast je pozitivno vplivalo občutno povišanje cen nafte. Indeks ameriških tehnoloških delnic NASDAQ je medtem že tretji teden zapored izgubil vrednost. Teden je – merjeno v evrih – končal 0,7 odstotka nižje.

Donosnost 10-letnih ameriških državnih obveznic je po objavi novih podatkov o zaposlovanju ponovno poskočila in teden zaključila pri +1,57 odstotka. Poročilo o trgu dela je močno presenetilo vlagatelje, saj se je februarja število novih delovnih mest povečalo za 379.000, kar je bilo dvakrat več od pričakovanj. Stopnja brezposelnosti pa se je znižala na 6,2 odstotka, kar je najnižja raven v času pandemije. Do največje rasti novih delovnih mest je prišlo v turizmu in gostinstvu.

Vlagatelji so bili vidno razdeljeni glede tega, ali je do povečanja pričakovanih donosnosti obveznic prišlo zaradi vzpona pričakovanj o gospodarski rasti ali skrb zbujajočega povečanja inflacijskih pritiskov. Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell zaradi inflacije, kot kaže, ni zaskrbljen: zavrnil je namigovanja, da bo centralna banka v kratkem poskušala zajeziti naraščanje. Poudaril je, da ameriško gospodarstvo ne dosega polne zaposlenosti, povprečna inflacija pa ostaja pod mejo dveh odstotkov.

Po zasedanju organizacije OPEC in Rusije so se članice odločile za ohranitev nižje proizvodnje, s čimer so presenetile trgovce z nafto. To je povzročilo občutno rast cen omenjene surovine. Sodček severnomorske nafte brent je dosegel 69,4 dolarja, kar je najvišja raven od januarja 2020, zahodnoteksaška nafta WTI pa je dosegla najvišjo raven po aprilu 2019 in teden zaključila pri 66,1 dolarja za sod. Trgovci so bili namreč prepričani, da bo OPEC po vztrajni rasti cen od najnižjih vrednosti po začetku pandemije na zasedanju povečal obseg proizvodnje. Kot zanimivost: mednarodna agencija za energijo je v preteklem mesecu sporočila, da bo ob okrevanju gospodarstev povpraševanje v drugi polovici leta preseglo proizvodnjo, kar bo povzročilo hitro zmanjšanje zalog nafte.

ZDA in Evropska unija sta se v petek dogovorili o odpravi carin, povezanih z dolgoletnim sporom glede državnih subvencij proizvajalcem letal, Boeingu in Airbusu. Štirimesečna odprava carin je sledila pogovoru med predsednikom Bidnom in predsednico evropske komisje Ursulo von der Leyen, ki sta dejala, da je to priložnost za izboljšanje trenutno zaostrenih dvostranskih vezi. Začasna odprava carin velja za izdelke v vrednosti 11,5 milijarde dolarjev, vključno z vinom, viskijem in živilskimi izdelki, kot so sir in oljke, pa tudi za letala. V zameno bo EU odpravila dajatve za ameriške izdelke v višini 4 milijard dolarjev, vključno z letali, vinom, rumom, žganjem, vodko, kovčki in prehrambnimi proizvodi, ki vključujejo oreške in češnje.