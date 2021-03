Derbi 26. kroga v športnem parku v Domžalah je izpolnil pričakovanja. Živahna in zanimiva tekma je bila bojevita in polna čustev, zato je bila nekajkrat na robu incidenta. Fanatično bojevita in taktično disciplinirana Mura je po hudi bitki ostala neporažena, čeprav je od 43. minute igrala z desetimi nogometaši, saj je bil zaradi dveh rumenih kartonov izključen Pucko. V prvem polčasu je prevladovala Mura, ki je poleg gola Karničnika zapravila še dve priložnosti, medtem ko je bil izkupiček Domžal prečka Jakupovića iz prostega strela.

Osem obramb Obradovića v pol ure V drugem polčasu, ko smo gledali enosmerni promet, se je Mura, pri kateri je trener Šimundža igralce vrhunsko razporedil po igralnih mestih, branila na vse možne načine. Več kot uro tekme so Domžale potrebovale, da so sprožile prvi strel v okvir gola Mure, v katerem je nato do konca derbija blestel vratar Matko Obradović. S pogumnimi posredovanji je zaustavil kar osem nevarnih poskusov gostiteljev. Nemočen je bil le v 70. minuti, ko je Podlogar podstavil nogo po strelu Ibričića in poskrbel za izenačenje. V obeh taborih so bili nezadovoljni s sojenjem Antiča. Mura je prepričana, da je bil Pucko prestrogo izključen, Domžalčani menijo, da so bili oškodovani za dve enajstmetrovki. »Ob igralcu več smo bili potrpežljivi, si priigrali nekaj priložnosti, a žal nismo dvakrat zadeli,« je tekmo jedrnato analiziral trener Domžal Dejan Djuranović. Po tretjem medsebojnem remiju 1:1 v letošnji sezoni je trener Mure Ante Šimundža dodal: »Edina težava je bil Ibričić, ki je vseskozi delal višek igralca. Na vse napade Domžal smo odgovorili tako, kot smo si želeli.«

Majhno igrišče minus za Bravo »Ena redkih stvari, s katerimi ne moremo biti zadovoljni, je izid, saj igramo za točke. Ko gledamo priložnosti, smo jih imeli več,« je po tekmi v Šiški menil trener Brava Dejan Grabić. Bravo, ki je bil zaradi poškodb Brekala, Nukića, Kramariča in Klemenčiča oslabljen, je doživel drugi zaporedni poraz na domačem igrišču. Po Muri jih je nepričakovano premagal še Aluminij, ki je dosegel pomembno zmago v boju za obstanek. Težava Brava je bila enaka kot proti Muri. Potem ko so gostje povedli – po podaji Krefla iz kota je z glavo zadel branilec Petek –, je Bravo na težkem igrišču, kjer je žoga odskakovala, skozi kombinatoriko težko prihajal pred gol Kidričanov. Če je majhno igrišče v Šiški pogosto zaveznik Brava, je minus, ko tekmec prvi zabije gol in se postavi na obrambne okope. »V zelo trdi tekmi ni bilo velikih priložnosti. Morda so imeli gostitelji dve polpriložnosti več. Prišli smo odigrat enostavno tekmo na rezultat in izkoristili eno prekinitev,« je bil zadovoljen trener Aluminija Oskar Drobne. Vrstni red: Olimpija (–1) 47, Maribor (–1) 45, Mura 44, Domžale 40, Koper (–1) 36, Bravo 34, Tabor (–1) 30, Celje (–1) 26, Aluminij 24, Gorica (–1) 16.

Bravo – Aluminij 0:1 (0:1) Strelec: 0:1 Petek (35). Stadion v Šiški, brez gledalcev, sodnik: Mertik (Odranci) 6, rumeni kartoni: Kancilija; Flakus Bosilj, Azemović, Ploj. Bravo: Vekić 5,5, Španring 5,5, Križan 6, Drkušić 6, Kurtović 5,5 (od 73. Trontelj -), Ogrinec 5, Žinko 5,5, Kirm 5, Maružin 5 (od 73. Kancilija -), Kidrič 5, Tučić 5,5, trener: Grabić 5,5. Aluminij: Janžekovič 6, Jakšić 6, Azemović 6, Petek 6,5, Ploj 6, Krefl 6 (od 83. T. Pečnik -), Bolha 6, Čermak 6, Kim 5,5, Jauk 5,5 (od 83. G. Pečnik -), Flakus Bosilj 5,5, trener: Drobne 6. Igralec tekme: Luka Petek (Aluminij). Streli v okvir gola: 5:3, streli mimo gola: 5:3, prosti streli: 14:13, koti: 4:3, nedovoljeni položaji: 2:0, obrambe vratarjev: 2:5, prekrški: 11:14, število vseh napadov: 132:98, število nevarnih napadov: 52:51, posest žoge (v odstotkih): 52:48. Domžale – Mura 1:1 (0:1) Strelca: 0:1 Karničnik (10), 1:1 Podlogar (70). Športni park v Domžalah, brez gledalcev, sodnik: Antić (Dekani) 6, rumeni kartoni: Sikošek, Vuklišević, Svetlin, Ibričić, Šoštarič Karić; Kous, Pucko; rdeči karton: Pucko (43, drugi rumeni karton). Domžale: Mulalić 6,5, Žinič 6, Vuklišević 6, Šoštarič Karić 6, Sikošek 6, Kait 6 (od 76. Pišek -), Husmani 6,5, Jakupović 6, Ibričić 7,5, Svetlin 6 (od 62. Kolobarić 6), Podlogar 6,5 (od 87. Markuš -), trener: Djuranović 6,5. Mura: Obradović 7,5, Karničnik 7, Maruško 7, Lovrić 7, Kous 6,5, Horvat 6 (od 54. Ouro 6,5), Bobičanec 6 (od 83. Kozar -), Kouter 6,5, Pucko 5, Žižek 6 (od 69. Klepač -), Maroša 6 (od 54. Gorenc 6,5), trener: Šimundža 7. Igralec tekme: Matko Obradović (Mura) Streli v okvir gola: 8:3, streli mimo gola: 13:3, prosti streli: 16:15, koti: 14:5, nedovoljeni položaji: 2:3, obrambe vratarjev: 2:8, prekrški: 13:13, število vseh napadov: 135:77, število nevarnih napadov: 118:45, posest žoge (v odstotkih): 58:42.