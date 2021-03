Britanski vinski trgovec in ocenjevalec vin Steven Spurrier je svojo kariero v svetu vin začel kot trgovec z vini v Londonu in se pozneje zaradi ljubezni do francoskih vin preselil v Francijo. V Parizu je odprl trgovino z vini in hkrati ustanovil še prvo zasebno vinsko šolo v Franciji. Leta 1976 pa se je njegov prihod v Francijo za Francoze pravzaprav končal tragično. Prav Spurrier je namreč kriv za organizacijo legendarne vinske degustacije v Parizu, ki je razblinila mit o absolutni nadvladi francoskih vin. A krivi so bili Francozi sami.

Najslavnejša slepa degustacija vseh časov

Devet eminentnih francoskih okuševalcev vin je namreč na slepo ocenjevalo šest kalifornijskih chardonnayjev in cabernet sauvignonov, zraven pa še štiri prestižne bordojce (merlot, kabernet) in štiri burgundske chardonnayje. Po degustaciji je za Francoze sledil šok, preostali svet pa je nazdravljal od veselja in radosti. Pri točkovnih seštevkih sta namreč obe prvi mesti pripadli kalifornijcem, pri chardonnayjih še celo tretje in četrto. Spurrier si je s tem tlakoval pot do svetovne slave, postal je vinska zvezda v rockovskem smislu, saj je bila o njem in famozni degustaciji napisana knjiga in leta 2008 posnet še film z naslovom Bottle Shock z Alanom Rickmanom in Billom Pullmanom v glavnih vlogah. Film so v naših dvoranah prevedli v Spopad vinarjev in še vedno velja za enega najboljših v svojem žanru.

Dvanajst let po pariškem šoku se je Spurrier preselil nazaj v Anglijo, postal stalna pišoča zvezda revije Decanter, glavni pobudnik in dolgoletni glavni sodnik Decanterjevih vinskih nagrad, ki veljajo za največje in najprestižnejše tekmovanje v svetu vin. Poleg tega, da je desetletja pisal o vinih, je pred desetimi leti postal glavni svetovalec za vino singapurske letalske družbe Singapur Airlines in celo vinar. Njegovo peneče vino Bride Valley brut reserve je postalo eno najboljših angleških penečih vin, ki so v zadnjih nekaj letih nasploh postala velika uspešnica med ljubitelji mehurčkov po vsem svetu.