V ozadju afere, v kateri je padli medijski mogotec oškodoval ljubljansko založniško podjetje za več kot 34 milijonov evrov, kriminalisti in tožilci zdaj preiskujejo obstoj nadaljnjih kriminalnih deliktov, natančneje dajanja podkupnin v postopkih odobravanja bančnih posojil, s katerimi je murskosoboški čudežni deček leta 2007 udejanjil svoj prosluli lastniški prevzem. Konec prejšnjega tedna so kriminalisti izpeljali več hišnih preiskav, zasegli so listine v predkazenskem postopku v povezavi s sumom storitve korupcijskih kaznivih dejanj in zlorabe položaja. »Skupni znesek podkupnin pri odobravanju kreditov presega 250.000 evrov,« so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. »Po vseh zbranih obvestilih bomo o ugotovitvah obvestili specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predmetni predkazenski postopek.«