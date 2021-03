Jesenice se bodo nocoj poskušale oddolžiti Olimpiji za poraz pred slabim tednom dni. Derbi bo znova postregel z dvobojem vodilnih moštev alpske lige, ki se pripravljata za vstop v končnico ob koncu meseca. Olimpija z najmočnejšo ekipo v ligi odkrito cilja na naslov prvaka, športni direktor Jesenic Marcel Rodman pa prav tako ne skriva visokih ambicij: »Razočarani bomo, če se bomo znova ustavili pred finalom. Ko si enkrat v finalu, želiš zmagati in jaz bom zadovoljen, ko bomo zmagali.«

Izvrsten vstop v koledarsko leto 2021 je Jesenice po dvanajstih zaporednih zmagah izstrelil pod vrh alpske lige. Moštvo z veliko večino slovenskih hokejistov slovi po hitrem drsanju in se je naučilo zmagovanja na kočljivih tekmah, kjer odločajo malenkosti. »V letošnji sezoni smo naredili korak naprej. Še posebej mi je všeč pozitivno vzdušje med igralci in trenerjem. Tako kot vsi imamo vzpone in padce, a krivulja uspešnosti je obrnjena navzgor. Rezultati včasih to še bolj nazorno pokažejo kot igra. Pomembno je, da vsi težimo k napredovanju, da se premaknemo na višjo raven. V času krize je najpomembnejše, da preživimo, obenem pa je treba imeti jasen načrt, kam bi radi prišli,« se je razgovoril eden najbolj cenjenih sinov Podmežakle Marcel Rodman.

Od propada nekoč trofejnega železarskega kluba mineva devet let in na Jesenicah prav toliko časa že ni bilo hokejske tekme najvišje regijske ravni. Namesto da bi se združila pod isto streho, v Zgornjesavski dolini še vedno obratujeta različna kluba s podobnim imenom. Lokalno gospodarstvo z Acronijem na čelu vlaga bistveno premalo sredstev za resnejšo športno zgodbo, kot je uspela Olimpiji s selitvijo v najvišjo avstrijsko ligo. Lahko športni direktor ob tako dolgi vrsti omejitev uresničuje svojo vizijo? »Predvsem je treba paziti, kaj obljubljaš. Razmišljam v smeri, da si zaupanje gradiš vse življenje, izgubiš pa ga lahko v nekaj sekundah. Moramo delovati premišljeno in v klub pripeljati sposobne strokovnjake. Jesenice potrebujejo ljudi z močnimi povezavami v gospodarstvu. Ležimo v kotu države z manjšo ekonomsko močjo kot v centru, a ostajamo ponosni na hokej. Radi ga spremljamo in zato je treba pripraviti realen načrt, ki bo mladim hokejistom dal motivacijo, da bodo vztrajali.«

Ker bo Olimpija septembra odšla v višji rang tekmovanja, bodo Jesenice ostale edini slovenski predstavnik v alpski ligi. Derbijev na mednarodni ravni ne bo več, medijska pozornost bo večinoma usmerjena v tivolsko dvorano, kjer bodo gostovali Salzburg, Dunaj, KAC… Če so Jesenice leta 2006 postale prvi slovenski klub v ligi EBEL in se je Olimpija pridružila z enoletnim zamikom, je izhodišče sedaj drugačno. Marcel Rodman poudarja, da je za oba kluba ključno, da igrata pod isto streho. »Naš hokej je imel v preteklosti že ogromno zahtevnih trenutkov in ravno rivalstvo je oba kluba ohranjalo nad vodo. Za Jesenice je obveza igranje v isti ligi z Olimpijo. Prepričati moramo ljudi, ki imajo pravi interes in bodo prepoznali potencial jeseniškega hokeja. Nasloniti se je treba na nekdanje igralce, ki so v rdečem dresu pustili velik pečat. Hokejski produkt imamo, a potrebujemo celovito organizacijo, ki bo kos nastopanju v resnem tekmovanju,« je sklenil Marcel Rodman.