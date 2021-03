Verjetno so najbolj znana aromatizirana vina oziroma aromatizirane pijače na osnovi vina, kot se jim uradno reče, vermut, ki izvira iz Italije in je v osnovi vino, ki mu dodajajo zelišča in začimbe (najpomembnejša zel je pelin); španska sangrija z dodatki sadja; vino naranja, pri katerem gre za vino, ki mu dodajajo posušene olupke pomaranč; francoski lillet, ki je narejen iz klasičnih bordojskih sort vina in mu prav tako dodajajo posušene pomarančne in limonine olupke; ter nemško kuhano vino z dodatki raznih začimb. Veliko od teh aromatiziranih pijač je tudi zaščitenih v okviru Evropske unije. Celo Hrvati imajo svojo zaščiteno aromatizirano pijačo na osnovi vina – samoborski bermet, ki je v osnovi vino, ki mu dodajajo kuhan mošt, začimbe, zelišča in sadje. V Sloveniji razen kuhanega vina, ki je bolj kot ne največkrat kuhana voda z dodatkom vina in nekaj cimeta in klinčkov, posebne tradicije v pridelavi aromatiziranih vin ni. So pa že nekaj let poleg raznih aromatiziranih vin na osnovi penečih vin z dodatki raznih sadnih okusov na trgu tudi vina, aromatizirana s čokolado, konopljo in čilijem.

Prvo čokoladno vino je chocolat impérial Čokolada in vino po vseh kulinaričnih zakonitostih nedvomno sodita skupaj. Da pa sta se znašla skupaj še v steklenici, je »kriv« Aleš Kunej iz Brestanice. Da je prišlo do tega, sicer ni ravno veliko naključje, saj imajo pri Kunejevih bogato tradicijo pridelave vin in obenem še proizvodnjo čokoladnih dobrot, združeno v eno samo veliko Hišo, trt, vina in čokolade, kot so poimenovali svojo blagovno znamko oziroma posestvo. Chocolat impérial pa je njihovo aromatizirano vino, ki je hkrati prvo tovrstno slovensko »vino«. »Naslanjamo se na bogato tradicijo tako na področju vina kot čokolade, saj so nekoč rajhenburški trapisti izdelovali prvo čokolado na slovenskih tleh, hkrati pa so bili tudi odlični vinogradniki,« razlaga Kunej. Družinski vinogradi, ki jih obdeluje že peta generacija, ležijo v vinorodnem okolišu Bizeljsko - Sremič, tudi na nekdanjih trapistovskih legah, ki so že nekoč dajale odlična vina. Vino z okusom čokolade po njegovih besedah spominja na čokolado, je pa vino, ki se mu mora uradno sicer reči aromatizirana pijača na osnovi vina. Receptura je dobro varovana družinska skrivnost, kar je bilo nekoč tod že značilno za menihe trapiste, ki so o recepturah za izdelavo čokolade strogo molčali oziroma so jih le predajali z mojstra na vajenca, tik preden se je mojster upokojil. Za »čokoladno vino« je po Kunejevih besedah prav tako zelo pomembno, da suho rdeče vino več let zori v sodih, preden ga aromatizirajo s čokolado. Pri chocolat impérialu gre za rdečo zvrst iz sort modre frankinje, modrega pinota in dornfelderja, čokoladni beli brat impérial blanc pa je pridelan na osnovi bele vinske zvrsti iz sort chardonnay, sauvignon in laški rizling, ki jo po večletnem zorenju v hrastovih sodih po posebni recepturi oplemenitijo z aromatično belo čokolado. Kot pravi Kunej, je pridelava vin v družini sicer osredotočena na kakovostna in vrhunska vina, »čokoladno vino« se je dobro obneslo pri promociji, saj je prav zaradi te kulinarične posebnosti marsikdo izvedel tudi za njihovo družinsko vinsko hišo in čokoladnico, ki je v neposredni bližini prenovljenega gradu Rajhenburg. Povpraševanje po čokoladnovinski dobroti je po njegovem mnenju precejšnje. Drugo slovensko »čokoladno vino« pa prihaja iz Istre. »Čokoladno« desertno vino pozne trgatve refoška in z dodatkom čokolade pridelujejo na vinogradniško-oljkarskem posestvu kmetije Vina Montis & Eko Laura na Montinjanu. Kot je povedala Elizabet Bordon, gre sicer za majhno produkcijo, vino v kombinaciji s čokolado pa so po nekaj testnih poskusih in posledičnem navdušenju poskusnih pivcev dali na trg predvsem za popestritev ponudbe. Način pridelave je, kot pravi, hišna skrivnost, po ustekleničeni čokoladi, poročeni z refoškom, pa po njenem opažanju največ povprašujejo za darila in tisti, ki iščejo nekaj ekstravagance v povezavi z vinom. Je tudi priljubljen zaključek vinskih pokušenj na družinski kmetiji.