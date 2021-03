Kar nekaj je bilo tako denimo tudi znamk, ki so v prejšnjem mesecu dosegle rast v primerjavi s februarjem 2020, pri čemer velja omeniti Peugeot (5,42-odstotna rast), Citroën (7,43-odstotna), Audi (4,39-odstotna) in Ford (3,67-odstotna) ter med znamkami, ki so prodale trimestno število avtomobilov, še posebej Nissan, pri katerem so prodali 184 avtomobilov, kar je kar 106,74 odstotka več kot februarja lani. Na letni ravni gre medtem letos odlično Jeepu, pri katerem so v prvih dveh mesecih prodali 194 avtomobilov, kar je tudi 194 odstotkov več kot januarja in februarja lani, visoko rast pa dosega tudi že omenjeni Nissan (32,8-odstotno). No, velika večina znamk medtem doživlja padec, najvišjega med najbolje prodajanimi znamkami še naprej Opel, ki je prodal dobrih 61 odstotkov avtomobilov manj kot lani (126:327). Dodajmo še, da pretiranega vzpona deleža popolnoma električnih avtomobilov medtem ni zaznati, v prvih dveh mesecih so jih pri nas prodali skupno 175, od tega je bilo največ tistih znamke Renault (43), sledita pa Tesla (41) in Volkswagen (22). Zanimivo bo videti, kakšni bodo podatki za marec, ki je bil lani prvi mesec, v katerem so zaradi ukrepov za zajezitev virusa zaprli tudi prodajne salone.