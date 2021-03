»V tistem obdobju sem zelo uživala v tem, da sem lahko kreativnost izražala na različne načine in širila svoja obzorja. Do mode sem vedno imela ambivalenten odnos. Čeprav izjemno uživam v kreiranju oblačil in ustvarjanju kolekcij, me je včasih površinskost in plitkost mode odbijala, poleg tega sem se vedno zavedala tudi negativnih vplivov, ki jih ima modna industrija na okolje,« je povedala kostumografinja, modna in grafična oblikovalka Neli Štrukelj. V iskanje odgovorov na te dileme jo je pot pripeljala do razvoja torb iz modularnih enot in projekt je iz magistrske naloge zrasel v blagovno znamko, ki se ji sedaj primarno posveča. »Moj cilj je najti idealno kombinacijo funkcionalnosti, estetike in trajnosti. Moda, ki ne zahteva kompromisov.«

Trenutno ustvarja v Berlinu Pred tremi leti se je Neli Štrukelj prijavila na razpis ministrstva za kulturo, ki ponuja rezidence vizualnim umetnikov v Londonu, New Yorku, na Dunaju in v Berlinu. Izbrala je Berlin, saj jo je, kot je povedala, vedno nekaj vleklo tja, in v tretjem poskusu je bila njena prošnja odobrena. »Rezidenco sem imela decembra, vendar sem šla že junija tja na krajši obisk, da spoznam ljudi, najdem primerno mesto za razstavo in vzpostavim kontakte. In lahko rečem, da je bila ljubezen na prvi pogled,« je v smehu povedala in dodala, da jo je mesto s svojo barvito in živahno energijo čisto prevzelo. Kot je povedala, je moda v Berlinu zelo tesno povezana s techno/rave subkulturo, saj je mesto znano po živahnem nočnem življenju in svetovno znanih klubih. Veliko oblikovalcev ustvarja oblačila in modne dodatke prav za ta namen. »Navdušuje me tudi velika raznolikost stilov v tem multikulturnem mestu, kjer je izražanje lastne individualnosti in kreativnosti zaželeno, cenjeno in spodbujano. Berlin je znan po svoji odprtosti do drugačnosti in sprejemanju vseh variacij sodobnih identitet. In ta pestrost je vidna na vsakem koraku v fuziji in eklekticizmu stilov ljudi, ki jih srečuješ na ulici. Vintage kosi, kombinirani z BDSM-dodatki, rejverske platforme in madmax jakne, psihedelični kostumi kombinirani s hipsterskimi jaknami, moški v visokih petah in poslovneži s kovčki… Navdihujoča zmes stilov, ki ne obsoja nobene izbire.«

Od legende do torbe Sogovornica pri svojem delu zelo pogosto išče inspiracijo v slovenski tradiciji in na tem sloni tudi njena blagovna znamka Nelizabeta. Navdihuje jo ideja, da lahko dediščino, ki je mogoče včasih že pozabljena, oživi in prenese v sodobni čas. »Včasih je končni rezultat zelo daleč od prvotne inspiracije in vizualno ne spominja na izvorni navdih, ampak je kljub temu ključen element za ustvarjanje novega izdelka. V času globalizacije je odražanje avtohtonega in lokalnega nekaj, kar ti lahko kot oblikovalcu da pomembno razlikovalno prednost, saj je nekaj, kar je pristno in posebno,« je pojasnila oblikovalka, ki je pred kratkim na trg vstopila z novo znamko Zmai. »Slovenska legenda pravi, da je v Postojnski jami živel strašen zmaj, ki so se ga vsi bali. Prestrašeni prebivalci so na pomoč poklicali iznajdljivega Jakoba, ki je zmaja premagal. Njegovo junaško in neustrašno dejanje je bilo nagrajeno s prav posebno torbo, sešito iz zmajeve kože,« je povedala in dodala, da je bila njena želja ustvariti prav tako posebno in edinstveno torbo, kot jo je imel Jakob. »Vendar v moji zgodbi zmaj preživi! Vse torbe Zmai so namreč izdelane iz veganskega usnja. Prepoznavna 3D-tekstura torb, ki spominja na zmajevo kožo, je rezultat inovativnega postopka izdelave, ki je edinstven v svetu torb.« Prav tako vidi v zmaju močan simbol, legende o njem pa, kot pravi, najdemo po vsem svetu. »V Ljubljani sem nekaj časa živela na Trubarjevi cesti v bližini Zmajskega mostu. Ideja za ime znamke se je spontano porodila na enem od večernih sprehodov proti domu. V nočni svetlobi so kipi zmajev delovali tako mogočno, da so me čisto očarali in vedela sem, da sem našla odgovor, ki sem ga dolgo iskala. Želim si ustvarjati torbe, ki bi ljudem s svojo odločno zmajevsko energijo dale moč, da bodo kos izzivom in preizkušnjam, s katerimi se vsak dan srečujejo na svoji osebni ali poslovni poti.«

Obožuje trajnostno oblikovanje Torbe so izdelane po prav posebnem postopku, ki ga je sama razvila med magistrskim študijem. Postopek je poimenovala digitalno obrtništvo, saj združuje računalniško modeliranje, lasersko izrezovanje in ročno sestavljanje. »Torbe so sestavljene iz modularnih enot, kar jim daje posebno in prepoznavno 3D-teksturo,« je povedala in iskreno dodala, da so pri znamki Zmai radi obkroženi z lepoto, ki se rodi iz vrednot in ne iz nečimrnosti. »Vse torbe Zmai so zato izdelane iz visokokakovostnega veganskega usnja. Tako sem se odločila, saj si želim oblikovati izdelke, ki so prijazni do živali in narave. Z željo, da bi zmanjšali ogljični odtis, vse materiale kupujemo pri slovenskih ali italijanskih dobaviteljih.« Vsako leto se udeleži tudi sejma v Milanu in išče rešitve za še bolj etične in trajnostne materiale, ki bi jih lahko vključila v svojo kolekcijo. »Trajnostno oblikovanje je moja strast že od študentskih let in vesela sem, da so te vrednote vedno bolj opazne tudi na svetovni ravni in v celotni modni industriji.« Usnjarska industrija je z vzponom »veganskih« materialov doživela hud udarec, saj se veliko sodobnih znamk odloča za alternativne rešitve. Kot je povedala, sodobna tehnologija omogoča izdelavo izredno kakovostnih, vzdržljivih materialov, ki so po otipu, videzu in kakovosti sorodni usnju. »Kljub temu situacija ni črno-bela. Tudi umetni materiali zahtevajo okoljski davek in zelo pomembno je, iz kakšnega materiala so izdelani. Usnjarska industrija pa je začela ponujati vedno večjo izbiro vegetabilnega usnja, ki je obdelano na naraven način brez izredno škodljivega kroma, ki se sicer uporablja pri strojenju.« Še vedno verjame, da bo ostalo pomemben material v modni industriji, vendar bo usnjarska industrija prisiljena ponuditi bolj trajnostne rešitve, da bo lahko tekmovala z vedno večjim povpraševanjem po neživalskih materialih.