Turbulentno evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki se je za slovensko reprezentanco vendarle nadaljevalo po željah. Tina Šutej je postala evropska podprvakinja v skoku ob palici, srebrno kolajno pa si je priborila s preskočenimi 470 cm v prvem poskusu. Dvaintridesetletna Ljubljančanka, ki jo trenira Milan Kranjc, je v Torun pripotovala z drugim izidom sezone, s preskočeno končno višino pa je izenačila svoj najboljši dosežek sezone.

Tina Šutej je na svojem petem dvoranskem evropskem prvenstvu začela dobro, saj je bila na 435 cm uspešna. Sledil je ponesrečen poizkus na 445 cm, enako kot višino 455 pa je Ljubljančanka, ki tekmuje za celjski Kladivar, preskočila v drugem poskusu. Ko je 460 cm in 470 cm preskočila v prvem poskusu, je dolgo časa kazalo, da bo postala celo evropska prvakinja. Toda Švicarka Angelica Moser je najprej višino 460 cm preskočila v tretjem poskusu, na 475 cm pa je bila uspešna v drugem in si po ponesrečenem poskusu Tine Šutej na 480 cm priborila naslov evropske dvoranske prvakinje. Bronasto kolajno sta z dosežkom 465 cm osvojili Britanka Holly Bradshaw in Belorusinja Irina Žuk.

Pred današnjim uspehom Tine Šutej je slovenska atletika na dosedanjih 35 evropskih dvoranskih prvenstvih osvojila le eno zlato odličje, ko je leta 2002 Jolanda Čeplak zmagala na Dunaju na 800 m s še vedno veljavnim svetovnim rekordom (1:55,82). Velenjčanka je edina slovenska atletinja z dvema kolajnama na zimskih dvoranskih prvenstvih, potem ko je bila leta 2007 v Birminghamu tretja. Srebrni kolajni so osvojile še Brigita Bukovec na 60 m ovire leta 1996 v Stockholmu, Alenka Bikar na 200 m leta 2000 v Gentu, Marija Šestak v troskoku leta 2009 v Torinu in Sonja Roman v teku na 1500 m prav tako v Torinu pred dvanajstimi leti (Prekmurka je bila tretja, a je zaradi dopinga ruske tekmice naknadno napredovala za eno mesto). Bronasto kolajno na 60 m je v Stockholmu na 60 m osvojila pokojna Jerneja Perc.

Slovenska moška atletika na dvoranskih evropskih prvenstvih še ni osvojila kolajne. Včeraj jo je na Poljskem neuspešno naskakoval Luka Janežič v teku na 400 m. Vodičan je bil daleč od osvojitve kolajne, saj je bil v finalu s časom 47,22 šesti, kljub temu pa je dokazal, da je bil najboljši v sezoni na največjem tekmovanju, kar je vselej njegova odlika. Veliko zaslug za to ima njegov trener Rok Predanič. Evropski prvak na dveh dvoranskih krogih je postal Španec Oscar Husillos (46,22).