O posameznih protestih, ki se v državi pojavljajo od državnega udara 1. februarja, danes poročajo iz več krajev v Mjanmaru. Lokalni mediji po navedbah agencije Reuters poročajo, da so policisti uporabili solzivec in šok granate proti protestnikom v okrožju Sanchaung v največjem in nekdanjem glavnem mestu Yangon. O morebitnih žrtvah ne poročajo.

Posebna odposlanka ZN za Mjanmar Christine Schraner Burgener je v petek na zasedanju Varnostnega sveta ZN zahtevala, da vojaški vrh takoj ustavi nasilje in zatiranje protestnikov. Ni pa zahtevala sankcij in v Združenih narodih ne pričakujejo nobenega ukrepa Varnostnega sveta.

V Mjanmaru potekajo protesti, odkar je vojska 1. februarja z udarom prevzela oblast. Protestniki zahtevajo odhod hunte z oblasti in izpustitev zaprte voditeljice Aung San Suu Kyi ter drugih predstavnikov civilnih oblasti. Varnostne sile skušajo proteste zatreti s silo, v več mestih so tako na protestnike v zadnjih dneh streljale in pri tem uporabile tako gumijaste kot prave naboje. Doslej je bilo ubitih več kot 50 ljudi.