Kontroverzno gostovanje Ibrahimovića na San Remu

Zlatan Ibrahimović, nogometaš bosansko-hercegovskih korenin, ki trenutno igra za italijanski nogometni klub AC Milan, je te dni namesto zaradi nogometnih dosežkov prišel v medije zaradi svojega gostovanja na popularnem glasbenem festivalu San Remo. Nasmejani Ibrahimović, oblečen v smoking, je prišel na oder ob spremljavi hita Jutro je, pri tem pa ga, kot je bilo videti, ni zmotilo to, da ga poje srbska folk pevka Nada Topčagić, ki je med vojno na Balkanu le nekaj dni po poboju v Vukovarju tam zabavala četnike in druge srbske vojake. Topčagićeva je pozneje sicer trdila, da so jo v to prisilili, vendar ji marsikdo ni verjel, sploh po tem, ko so na spletu zakrožili posnetki, kako na ves glas vzklika »Živela, velika Srbija!« in poje četniške pesmi.