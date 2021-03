Picoper – najboljše milo v zgodovini

Frontmen reške rock skupine Let 3 Damir Martinović, bolj znan kot Mrle, se je podal v lepotno industrijo in izdelal milo v kosu, ki ga je poimenoval picoper. Mrletov picoper krasi njegova podoba, Mrle pa obljublja, da bo po umivanju s tem milom, ki je posvečeno dnevu žena in ga prodajajo v eni od hrvaških trgovin, vse kričalo po telesnem užitku. »Veste, kaj morate narediti za dan žena! Hidratirajte pico, da ne dobite kakih slabih glivic,« devetinpetdesetletni Mrle sporoča na svojem profilu na instagramu. O tem, kje je dobil idejo za milo, pa so ga podrobneje povprašali pri Jutarnjem listu. »Želim poudariti, da telo mora biti zdravo. Z vadbo ga branimo pred sovražniki, pazimo na to, kaj je, in skrbimo zanj s higieno, za to pa potrebujete Mrletov picoper, ki je jasno najboljše milo v zgodovini človeštva,« je povedal in dodal, da gre za čudovito darilo, ki ga moški lahko podari ženski, poskrbi pa za obojestransko zadovoljstvo. Ena od sestavin mila je namreč tudi dišeče olje nerolija erotičnega vonja, ki deluje kot afrodiziak.