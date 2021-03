S Cordnom sta se dotaknila tudi nekoliko lahkotnejših tem. Tako je Harry razkril, da ga je kraljica vprašala, kaj si enoinpolletni Archie želi za božič, in jim potem na željo Meghan poslala napravo za peko vafljev. Od zdaj vemo tudi, kaj je bila prva Archiejeva beseda – krokodil. Povedal je še, da ga ne moti Netflixova serija Krona, ki je razjezila skoraj vse člane kraljeve družine, tudi njegovega očeta princa Charlesa in brata Williama. »Gre za fikcijo, ki ohlapno sloni na resnici. Seveda ni strogo točna, a delno je in ponudi predstavo o tem, kaj lahko prineseta takšen življenjski slog in pritisk, ko se postavlja dolžnost in službo pred družino in vse drugo.«