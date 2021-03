Družba Dema plus od začetka lanskega novembra v delu prostorov pod športnim parkom Stožice po naročilu Mestne občine Ljubljana ureja nov skejterski park. Dela naj bi Dema plus končala maja, pravijo na občinskem oddelku za šport. Trenutno delavci montirajo obloge na stene, montažne stene, delajo opaže, nameščajo klopi.

Podobo in načrte te nove športne površine v sklopu športnega parka Stožice so zasnovali v arhitekturnem biroju Sadar + Vuga, ki je avtor celotnega stožiškega kompleksa. Za ureditev skejterskega parka, ki se bo raztezal na 1350 kvadratnih metrih površin, bo ljubljanska občina Demi plus po pogodbi odštela približno 878.500 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Na občinskem oddelku za šport so napovedali, da bo skejterski park imel upravljalca, ki bo določil režim uporabe. Ali oziroma kolikšna bo vstopnina v skejterski park, še ni jasno. Skejterski park bo razdeljen na dva dela oziroma dve dvorani. Severni del parka bo namenjen kolesom BMX, na južnem delu pa bodo svoje veščine razvijali uporabniki skirojev in rolk. Med obema deloma bodo urejeni sanitarni prostori s prhami za obiskovalce, prostor za čistila, za prvo pomoč in garderobe za rolkarje. Nad temi prostori bo recepcija z večjim skupnim prostorom, ki bo namenjen druženju športnikov in obiskovalcev ob tekmah, prireditvah ali razstavah. Iz tega prostora bosta s ptičje perspektive vidni obe dvorani. Ta prostor bodo vizualno zaznamovale črno-bele keramične ploščice različnih velikosti, je razvidno s spletne strani arhitekturnega biroja.

Skejterski park bo pod vzhodno tribuno nogometnega stadiona. Z vozilom bo do njega mogoče priti po enosmerni cesti skozi parkirno garažo. Peš pa bo do parka mogoče priti po požarnem stopnišču podzemne garaže, ki je ob obstoječem vhodu na stadion z oznako C18-20.