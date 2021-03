Če bi bil slovenski nacionalist

Človek ne potrebuje posebej močnega razloga, da bi bil hvaležen usodi, ker ni in nikoli ni bil slovenski nacionalist. Vsak dan naleti na tri ali štiri takšne trapaste majhne razloge, a spet povsem dovoljšne, da odpre steklenico vino, si nalije kozarec in nazdravi nebesom, ker ni slovenski domoljub in suverenist, tako da ga ni treba biti sram pred seboj in pred ljudmi. Slovenski nacionalizem je ravno toliko majhen in neumen, da za takšno vrsto olajšanja človek ne potrebuje kakšnega velikega, zgodovinskega razloga. Včasih je na primer dovolj že en stavek.