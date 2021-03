Nepravilnosti v postopkih ministrstva za kulturo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ugotovil, da je ministrstvo za kulturo v postopkih pridobivanja statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov kršilo načela ekonomičnosti postopka, varstva stranke v postopku in dobrega upravljanja. Glasbenik Enos Kugler je pred kratkim dobil negativno odločbo ministrstva in se je obrnil na sodišče.