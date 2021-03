Dvig donosnosti ameriških obveznic za 60 odstotkov

Kapitalski trgi v zadnjih dneh premlevajo kratico 3R – v angleščini reflation, recovery and re-opening. Po slovensko reflacijo, okrevanje in normalizacijo življenja. Tehta se vpliv 3R na posamezne panoge. Posledično rastejo naložbe v energijo, medtem ko so pozicije v tehnologiji na najnižji točki v zadnjih treh letih. Trg mrzlično kupuje delnice, vezane na potrošnjo, saj so še zmeraj precej pod nivoji izpred krize. Zapirajo se pozicije na kratko v energetskem sektorju in odpirajo v programerskih podjetjih. Pri delnicah turističnih podjetij je zaznati rahlo unovčevanje kratkoročnih dobičkov.