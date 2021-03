Zakaj iščemo “naravo”

Zase pravim, da imam rad naravo. Koliko je ljudi, ki bi rekli enako? Ampak kaj dejansko pomeni imeti rad naravo? Ali se pravzaprav zavedamo, kaj je narava? Takole na hitro bi rekli, da je narava vse, kar nas obdaja, pa ni delo človeških rok in pameti. Sliši se razumno, ne? Nenaravno je torej vse, kar naredimo mi, kar spremenimo v okolju, kjer živimo. Pri tem najbrž najprej pomislimo na naselja, ceste, tovarne, avtomobile in železnice z vlaki… Vse to je nenaravno. Ampak zakaj smo vse to naredili, ustvarili, če je nenaravno in torej na neki način ni v sozvočju s svetom, kjer živimo? Če s tem rušimo ravnotežje in se s tem ogrožamo? Najbrž zato, ker naravno ni dovolj dobro za nas. Pa s tem ne mislim, da je premalo dobro, ampak da se bolje počutimo v okolju, ki smo si ga zelo prilagodili in ki ni več naravno.