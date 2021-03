Vlada podaljšala mandat Damjanu Damjanoviču, imenovani tudi člani sveta SNG Maribor

Vlada je na današnji seji znova imenovala Damjana Damjanoviča za v. d. generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo, in sicer od 23. marca do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Imenovani so bili tudi člani sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče (SNG) Maribor.