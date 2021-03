Med hišnimi preiskavami, ki so v sredo istočasno potekale tudi na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, so preiskovalci zasegli veliko poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki so po navedbah GPU pomembne za nadaljnjo preiskavo. Tudi zasežena gotovina bo predmet nadaljnjega operativnega preverjanja in zbiranja obvestil, so pojasnili.

Kriminalistična preiskava se nadaljuje s pregledom in analizo zaseženih predmetov in dokumentacije ter z izvedbo ostalih operativnih ukrepov ob stalni izmenjavi podatkov v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in ob usmerjanju Specializiranega državnega tožilstva RS, so dodali.

Kot so v sredo pojasnili na NPU, sumijo, da so odgovorne osebe več gospodarskih družb z območja Slovenije med letoma 2016 in 2018 storile kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in goljufije. Neupravičeno so izdajale račune za različne storitve. Na ta način so povzročile škodo gospodarskim družbam, sebi pa pridobile protipravno premoženjsko korist v višini približno sedem milijonov evrov. Pri tem so jim pomagale različne tuje fizične osebe.

Po poročanju Večera in spletnega portala Necenzurirano naj bi bili med preiskovanci nekateri člani družine Vuk ter podjetnik in davčni svetovalec Rok Snežič.

Po informacijah portala Necenzurirano so preiskovalci v BiH obiskali več oseb, s katerimi je sodeloval Snežič, med njimi Dijano Đuđić, posojilodajalko stranke SDS pred parlamentarnimi volitvami 2018, Tanjo Subotić Došen in Jeleno Sladojević. Vse tri osebe so po navedbah portala povezane s Snežičem, prek njihovih računov se je pretakalo več deset milijonov evrov, velik del tega pa je končal v gotovini.

Televizija Slovenija pa je v sredo poročala tudi, da je bil Snežić o preiskavi obveščen že pred dnevi.