Po statističnih podatkih naj bi za različnimi oblikami inkontinence trpela kar osmina prebivalcev Slovenije.

Vzroki so različni, med najpogostejše sodijo manjša elastičnost mišic zaradi starosti in s tem oslabljeno delovanje mehurja, znižana raven hormonov v ženskem telesu, predvsem v času menopavze, zaporedni porodi, čezmerna telesna teža, večji telesni napori, kašelj, bolezni živčevja in nekatera mišična obolenja. Nesposobnost nadzorovanja mokrenja pa lahko povzročijo tudi nekatera zdravila.

Najpogostejši obliki inkontinence sta stresna in urgentna, znana pa je tudi redkejša oblika, tako imenovana prelivna inkontinenca. Slednja nastane zaradi zapore odtoka seča pred mehurjem ali prav tako zaradi oslabelosti mišic.

Stresna inkontinenca je posledica oslabelosti mišic medeničnega dna. To občutimo kot rahlo uhajanje seča, medtem ko kihamo, kašljamo, se smejemo, dvigujemo težke predmete ali hodimo po stopnicah. Urgentna inkontinenca pa se pojavi zaradi prezgodnjega stiskanja mišic mehurja ob še ne napolnjenem mehurju, ki je lahko posledica pritiska na trebuh, ali pa se mokrenje začne spontano.

Redkejša in tudi hujša oblika nenadzorovanega uhajanja urina je nevrološka motnja mehurja, ki nastane zaradi poškodbe možganov ali bolezni hrbtenice ali živčevja, ki vpliva na komunikacijo med možgani in mehurjem. Ta se tako pojavi ob demenci, kapi, multipli sklerozi oziroma parkinsonovi bolezni.

Odpravljanje vzroka

Zdravljenje motnje uhajanja seča je odvisno od oblike, ki je prisotna pri bolniku. Za ženske se priporoča vedenjska terapija, ki vključuje vaje za mišice medeničnega dna, tako imenovane keglove vaje. Obstajajo tudi številni pripomočki, ki se jih kupi v specializiranih prodajalnah, njihov namen je prav tako utrjevanje in krepitev mišic medeničnega dna. Nekatere ženske uporabljajo tudi elektrostimulacijo z rektalnimi in nožničnimi vložki. S temi pripomočki se odpravlja lažjo obliko inkontinence. V hujši obliki motnje mokrenja pa sledi farmakološko ali celo operativno zdravljenje.

Pri uhajanju urina so zelo pomembni osebna higiena, redno umivanje, preoblačenje spodnjega perila in ko so težave pogostejše, tudi uporaba posebnih higienskih vložkov, ki se jih kupi v drogeriji ali specializirani prodajalni. Pomembno je, da so kakovostni in zadržujejo urin. Zadrega zaradi uhajanja urina ne sme biti razlog, da ne obiščete osebnega zdravnika. Predvsem okužbo sečil je treba začeti zdraviti takoj.

Poleg redne osebne higiene je treba pomisliti tudi na zdrav življenjski slog, ki vključuje redno gibanje, hojo ali tek in vaje za krepitev mišic. Zelo priporočljivo je tudi znižati telesno težo. Treba se je izogibati alkoholu, kofeinu in nikotinu. Uporabo teh sredstev je treba vsaj omiliti, če že ne ukiniti. Predvsem pa je pomembno, da kljub priporočljivemu pitju večjih količin vode poskrbite za redno odvajanje urina in popolno izpraznitev mehurja pred spanjem.