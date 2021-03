Prototip rakete, ki jo želi lastnik SpaceX-a Elon Musk poslati na pot proti Marsu, je po izstrelitvi na jugu Teksasa zajadral deset kilometrov v zrak, nato pa se začel spuščati proti tlom. Raketa se je tik pred pristankom iz horizontalnega položaja obrnila v navpičnega in se lepo spustila na tla.

Komentator podjetja John Insprucker je navdušeno in pomirjeno razglasil, da gre v tretje rado in prekinil svoj prenos testa, nakar je raketo pognalo v zrak in v plamenih nazaj na tla. Kljub temu je Musk potem poudarjeno tvitnil, da je Starship 10 pristal v enem kosu ter dodal naj počiva v miru.

»Ekipa SpaceX dela izjemno! Nekega dne bo pravo merilo uspeha običajnost poletov Starship,« je še tvitnil Musk, SpaceX pa nemudoma po dogodku nesreče ni komentiral.