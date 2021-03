Ne moremo reči, da je manjkalo želje. »Joj, kako sem si želel finala… To težko povem,« je bil nad 28. mestom v paralelnem slalomu razočaran Rok Marguč, ki je bil nazadnje v izločilnih bojih že davnega decembra 2019, pred tem pa predlanskega januarja, ko je prav na Rogli osvojil edine stopničke na domačih tekmah. In prav za te dni je načrtoval, da se spet priključi svetovnemu vrhu. »Tega sem sposoben. Na modri progi sem dosegel dober čas, na rdeči bi to lahko potrdil, ampak je bilo preveč napak. Preveč sem šel rezervirano, na svetovnem prvenstvu pa ne moreš tako,« je povedal 34-letni Celjan, ki je v ponedeljek tvegal preveč, v torek pa premalo.

Karl za zgodovino

A če kdo misli, da Marguč ni hiter, se moti. »V Gerlitznu (prejšnji konec tedna na avstrijskem DP, op. p.) sem imel vrhunske čase. Avstrijci so bili vsi notri, pa sem jih nabil za pol sekunde.« Ne le »notri«, v finalnih bojih, avstrijski je bil celo finale Andreas Prommegger – Benjamin Karl. Dobil ga je slednji in s peto zlato kolajno postal najuspešnejši deskar v zgodovini prvenstev (v malem, ruskem finalu je Dmitrij Loginov premagal Andreja Soboleva). Kar je lahko motivacija za prvaka iz leta 2013, ki se na Rogli, pa je bilo to zanj osmo prvenstvo, prvič ni vsaj enkrat uvrstil v izločilne boje. Malce je Marguča zmotilo, da so bili covid protokoli še strožji, kot so na drugih prizoriščih, in da v dveh tednih priprav na Rogli niso imeli tako dobro pripravljene proge kot na tekmah.

Njegov someščan, ki je v obeh dneh iztržil največ, pa ni nič kaj tarnal, čeprav je Tim Mastnak slalomske izločilne boje na 17. mestu zgrešil za pičlih šest stotink. »Ni kaj, tak je naš šport. Moraš biti pol sekunde boljši, da greš suvereno naprej. Moram biti zadovoljen, to je bil moj najboljši slalom letos,« je dejal veleslalomist po profesiji, ki je dva slaloma letos izpustil zaradi koronavirusa, v tretjem pa je odstopil. In kakšna je njegova ocena SP? »Povprečna. V vseh veleslalomih letos sem bil v finalu, imam konstantnost, ki sem si jo želel, ni pa bilo presežka. Povprečni rezultati me ne zadovoljijo, hočem zmagovati.«