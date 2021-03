Taksistu tri leta za tragedijo na Slovenski

Taksista Zemirja Hušidića, ki je decembra 2016 na za promet zaprti Slovenski cesti v Ljubljani do smrti zbil komaj polnoletnega pešca, so obsodili na tri leta zapora. Izrekli so mu tudi prepoved vožnje motornih vozil kategorije B za najdaljši možni čas, dve leti.