Srebrni kolajni sta tokrat osvojila Italijan Roland Fischnaller in Rusinja Sofija Nadiršina, bronasti pa Rus Andrej Soboljev in Avstrijka Julia Dujmovits.

Slovenci so bili slabši od pričakovanj, v izločilne boje se je uvrstil le branilec srebra iz Park Cityja Tim Mastnak, ki je na koncu zasedel 13. mesto, v osmini finala ga je v ponovitvi osmine finala iz Pyeongchanga za 17 stotink sekunde premagal olimpijski prvak Švicar Nevin Galmarini.

»Proga na Rogli je taka, kot je. Ne preveč zahtevna, razlike na njej so majhne, odločajo malenkosti. Pred osmino finala sem si izdelal načrt, kje napasti, izpolnil sem ga, bilo je premalo. V zgornjem, položnem delu sem vedno počasen, mogoče mi manjka kakšen kilogram, srednji del mi je lepo uspel, v spodnjem pa je bila v zadnjih treh vratcih tekmečeva proga hitrejša, tam sem izgubil zmago,« je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal Celjan.

V kvalifikacijah so bili neuspešni Žan Košir, Rok Marguč, Jernej Glavan in Sara Goltes. Košir (+1,28) je bil na koncu 21., za uvrstitev med najboljših 16 je zaostal 23 stotink sekunde. Marguč je napako storil že v prvi vožnji in z 19. mestom na modri progi ostal brez druge vožnje v kvalifikacijah. Še zadnji slovenski predstavnik Glavan je bil po napaki na modri progi v drugi vožnji kvalifikacij na koncu 31. (+5,81).

Goltesova je bila že v prvi vožnji na rdeči stezi (21.) prepočasna za nadaljevanje kvalifikacij.

Slovenci bodo imeli popravni izpit že v torek, ko se bo prvenstvo končalo s paralelnim slalomom.