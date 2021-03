Zgodba o prisilnih nomadih v času velike gospodarske krize v ZDA Nomadland temelji na knjigi Jessice Bruder, na podelitev pa je prišla s štirimi nominacijami. Za najboljšo žensko glavno vlogo v dramskem filmu je bila nominirana Frances McDormand, ki pa je nagrado prepustila Andri Day za vlogo slavne temnopolte pevke v filmu The United States vs. Billie Holiday.

Chloe Zhao je šele druga režiserka v zgodovini, ki je dobila zlati globus, letos pa so bile v tej kategoriji prvič doslej nominirane tri ženske. Nominacijo sta dobili tudi Regina King (One Night in Miami) ter Emeral Fennell za Obetavno mladenko.

Sacha Baron Cohen je poleg nagrade za najboljši glasbeni film ali komedijo Borat Subsequent Moviefilm dobil zlati globus še za najboljšo moško vlogo v tej kategoriji, s ten je ponovil uspeh iz leta 2006 za prvi film o komičnem kazahstanskem novinarju Boratu, ki odkriva ZDA.

Po zmagi se je zahvalil tudi »komičnemu geniju« Rudyju Giulianiji, odvetniku Donalda Trumpa, ki je nehote sodeloval v filmu kot pokvarjeni starec, ki si zapenja zadrgo na hlačah z domnevno mladoletno novinarko, ki jo igra Bolgarka Maria Bakalova.