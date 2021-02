Pornografija zločina

Ko je moralo pred malo več kot dvema letoma Slovensko ljudsko gledališče v Celju zaradi utemeljenega suma, da gre za plagiat, s programa umakniti predstavo Profesionalci espe, ki jo je podpisal Boris Kobal, sta se družba in javnost odzvali – recimo temu tako – ustrezno. Kobalu je bila izrečena pogojna kazen, predstavo so umaknili in stopili v stik tudi z zastopniki avtorskih pravic avtorja originala, italijanskega komediografa Alda Nicolaja (1920–2004), pisca gledališča paradoksa in absurda.