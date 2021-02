Šele v soboto so vremenske razmere in stanje na pogorišču Mozirske koče, ki je v sredo v večernih urah zagorela kot bakla, dopustile celjskim kriminalistom in strokovnjakom Nacionalnega forenzičnega laboratorija, da so opravili ogled, ki je potekal ves dan. »Določene vzorce, ki so jih pri tem našli ogledniki, so zavarovali, da jih bodo v nadaljevanju še dodatno preiskali. Pri ogledu sta bila oglednikom v pomoč vodnik službenega psa in pes specialist za iskanje vnetljivih snovi,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave. Kot je še dejala, so v času ogleda kriminalistom in forenzikom pomagali tudi predstavniki planinskega društva in domačini, ki so odstranjevali poškodovane dele objekta in jim tako omogočili varno opravljanje dela.

Postavili bodo novo kočo Že v petek zvečer, dva dni po požaru Mozirske koče na Golteh, se je sestal upravni odbor Planinskega društva (PD) Mozirje. Razširjeno sejo, na kateri so določili prve korake za sanacijo in načrt obnove priljubljene planinske postojanke, je sklical predsednik PD Mozirje Boštjan Goličnik, poleg članov upravnega odbora so se je udeležili tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen, predstavnika občine Mozirje župan Ivan Suhoveršnik in sodelavec za investicije Jaka Vačovnik ter svetovalec za komuniciranje z javnostjo in pridobivanje sredstev Roman Čretnik mlajši. Da bo težko v kratkem času pridobiti finančna sredstva za obnovo, je mozirskim planincem odkrito priznal Eržen, saj še vedno niso končani niti postopki obnove koč na Korošici in Okrešlju. »V kratkem se obeta razpis za nepovratna sredstva za obnovo planinskih postojank, na katerem bi lahko kandidirali. Podrobnosti razpisa še niso znane, to naj bi bilo znano v nekaj tednih,« je dejal Eržan. Mozirski župan Suhoveršnik je planincem zagotovil, da bodo na občini aktivno pomagali pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, da bi društvo lahko kandidiralo na omenjenem razpisu. Prek štaba Civilne zaščite so že zaprosili za zabojnike, v katerih bodo lahko hranili orodje, en objekt pa bi bil bivalni za čas, ko se bodo izvajala obnovitvena dela na Golteh. Preverili bodo tudi možnost uporabe bližnje koče, ki je v lasti gorske reševalne službe.