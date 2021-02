Novost na cesti Mercedes razred C

4,75 m je dolžinska mera razreda C tako v limuzinski kot tudi karavanski različici. Prtljažnik limuzine pogoltne 455 litrov, karavana 490 (ob podrti klopi 1510), priključnega hibrida pa 390 litrov.

5 motorjev bo na voljo, od tega trije bencinski (z močjo od 125 do 190 kilovatov oziroma od 170 do 258 konjev) in dva dizelska (147 in 195 kW oziroma 200 in 265 KM).

"Črki C in S sta na nasprotnih straneh abecede, tokrat pa se v sklopu naše ponudbe zbližujeta. Razred C je naša najbolje prodajana limuzina in prepričan sem, da bo novi razred C s širokim naborom visokotehnoloških funkcij, ki izvirajo iz kraljevskega razreda S, navdušil še več kupcev. Z novo generacijo sistema MBUX, krmiljenjem udobja in obsežno elektrifikacijo naša najuspešnejša paleta modelov razreda C s svojim videzom in suverenostjo ponovno postaja zgled celotnemu razredu." (Ola Källenius predsednik uprave Daimlerja)

7 različic na osnovi novega razreda C bodo predstavili, in sicer letos limuzino in karavana, prihodnje leto all terraina, kupeja ter športna terenca GLC in GLC kupe, v letu 2023 pa še kabrioleta.

24,1 cm (9,5 palca) je diagonala serijskega barvnega zaslona na dotik, za doplačilo pa 30,2 centimetra (11,9 palca). Zaslon spominja na tistega v luksuznem razredu S.

100 km je električni doseg priključnega hibrida, katerega sistemska moč bo 313 konjev (230 kW) in bo na cesto zapeljal konec leta.