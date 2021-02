Včeraj je minilo 29 let, odkar je slovenska država vsaj 25.671 ljudi izbrisala iz registra stalnih prebivalcev. Vse od leta 2007 so izbrisani, aktivisti in drugi obletnico zaznamovali v Socialnem centru Avtonomne tovarne Rog. Letos je dogodek potekal prek interneta. Udeleženci so lahko slišali zgodbe izbrisanih, njihovih otrok in aktivistov, ki so izbris postavili v kontekst aktualnega dogajanja. Strinjali so se, da precej tistih, ki so izbris ustvarjali in ga ohranjali, še vedno zaseda pomembne položaje in izvaja nove izbrise. »Zadnje mesece množično izkušamo situacije, ki odzvanjajo s tistimi, ki smo jih v prvih desetletjih doživljali številni izbrisani. Te so povezane z občutki, da si ne glede na to, kako se obrneš, ves čas nečesa kriv,« pravijo v Civilni iniciativi izbrisanih aktivistov in aktivistk in dodajajo, da ob tej priložnosti izražajo solidarnost z vsemi, ki so danes ilegalizirani.

Nekateri so izgubili življenje Trenutka, ko je isti mehanizem, kot ga opaža danes, življenje spremenil njemu in njegovi družini, se je spomnil Ratko Stojiljković. »Bil sem otrok, ko sem šel leta 1992 z mamo na upravno enoto po dokumente. Spomnim se, kako ji je gospa za okencem rekla: 'Gospa, vi dokumentov nimate.' Natanko se spomnim njenega obraza in pogleda,« je dejal in razložil, da je mama, z njo pa tudi sam, dobila dokumente »minuto po tem«, ko je uradnica izvedela, da njen dekliški priimek zveni slovensko. Dokumentov pa ni dobil njegov oče. Njegov priimek ne zveni slovensko. Ratka Stojiljkovića je ta trenutek zaznamoval. Od takrat naprej je bil podvržen represiji, ksenofobiji in stigmi – policije, oblasti, sosedov, vrstnikov, družbe na splošno. Vsaka od 25.671 zgodb o izbrisu je podobna tej in vsaka ji je različna. Svojo imata tudi Neisha Milkovich in Irfan Beširević. »Težko je bilo, ko smo v očeh okolice postali krivi za izbris. Vsi so nas obsojali in izgubila sem veliko dobrih prijateljev. Še težje je bilo, ker so zaničevali moje otroke. Za njih so bile posledice hude, izbrisa se še vedno sramujejo,« je dejala Neisha Milkovich, medtem ko je Irfan Beširević opisal, kako je preživljal čas brez pravic. »Še ko sem prišel na Rdeči križ, so mi rekli, da mi ne morejo pomagati, ker nisem imel dokumentov in nisem bil niti begunec,« je dejal. Ker ga zdravniki niso sprejeli, je brez zdravstvene pomoči preživel trombozo. »Ležal sem v kleti s 40 stopinjami vročine. Seveda bi lahko umrl,« je dodal. Da so mnogi zaradi izbrisa res umrli, je opozorila profesorica s filozofske fakultete Uršula Lipovec Čebron – nekateri po deportaciji v vojni, drugi so na hitro hudo zboleli, tretji so storili samomor.