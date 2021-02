Časopisi so pisali marsikaj in ko se je sloviti Jerry Lee Lewis pojavil v Londonu s svojo komaj trinajstletno sestrično Myro Lewis Williams, s katero je bil slučajno tudi tretjič poročen, čeprav se še ni ločil od svoje druge žene, se je moral posloviti s koncertnih odrov. Bolje jo je odnesel Bill Wyman (1936), basist slovitih Rolling Stonesov, ki se je poročil z Mady Smith leta 1989, ko je bila stara osemnajst, a se je v njo zaljubil že pri trinajstih – trdil je, da sta imela spolne odnose šele pri njenih štirinajstih. Manj prepričljiv je bil super zvezdnik iz sedemdesetih Gary Glitter, ki so ga leta 2015 obsodili na 16 let zapora, zaradi posedovanja otroške pornografije, spolnih odnosov z mlajšimi od trinajst let in posilstva. Kakorkoli, danes je pred vami deset skladb s pedofilsko vsebino, ki bi bile v današnjih časih vsaj nekorektna, če ne kar prepovedana.

Ted Nugent, Jailbait Ameriški roker in republikanski aktivist, kitarist in pevec Ted Nugent (1948), je sovražnik Judov in temnopoltih. Ljubi pa orožje, Donalda Trumpa in zelo mlada dekleta. Ob nekaj uspešnicah, najvišje je bila na lestvicah Cat Scratch Fever leta 1977, mu kritika najbolj očita besedilo v skladbi Jailbait (1981): »Well I don't care if you're just thirteen / You look too good to be true / I just know that you're probably clean / There's one lil' thing I got do to you,« poje Nugent v svoji rokerski himni. Če približno prevedemo: »Vseeno mi je, če si stara trinajst, res je prelepo, da bi bilo res. Verjetno si čista in nekaj majhnega ti bom naredil.« Na koncu skladbe se ponorčuje iz policije, ko pravi: »Počakajte, policist, ne natikajte mi lisic, nataknite jih njej, pa si jih bova delila.« Ted Nugent je bil v štirih resnih zvezah, v katerih je dobil šest otrok. Ne pije alkohola in se ne drogira, je pa res, da je bil eni od svojih prijateljic Pele Massa skrbnik, ker je bila premlada, da bi se lahko poročila. Ameriška pevka in igralka Courtney Love pravi, da jo je Nugent zlorabil, ko je bila stara dvanajst let.

Gary Glitter, Rock and Roll part 2 Mnogo kritik je bilo namenjenih ustvarjalcem filma Joker (režija Todd Phillips), ki so v filmu uporabili več kot dveminutno skladbo s prve male plošče Garyja Glitterja. V Glitterjevi skladbi iz leta 1972 praktično ni besedila, v prvem delu, ki ga niso uporabili, ga je nekaj več, a so se kritiki, ki vedo, kako dobro se je Joker prodajal (zaslužil je več kot milijardo dolarjev), zgrozili ob novici, da bo večkrat obsojen angleški pedofil prek avtorskih tantiem spet dobil veliko denarja. Kot smo omenili, Glitter sedi zaradi posilstva in pedofilije.

Gary Puckett & The Union Gap, Young Girl Mlado dekle je naslov uspešnice kalifornijske skupine The Union Gap s pevcem Garyjem Puckettom iz leta 1968. Takšnega uspeha na lestvicah ni doživela nobena druga skladba s tako tveganim besedilom (prvo mesto v Veliki Britaniji, drugo v ZDA). Vsebina: starejši moški šele po daljšem času dojame, da je punca, s katero se druži, premlada za spolne odnose, zato ji svetuje, naj zbeži, sicer bo prepozno. Pa ne gre za naključje – podobno vsebino, le da dekle ne zbeži, so publiki ponudili leta 1969 v skladbi This Girl is Woman Now (To dekle je zdaj ženska.)

The Rolling Stones, Stray Cat Blues Bill Wyman, basist Rolling Stonesov, se ni zgolj zaljubljal v zelo mlada dekleta, rad jim je tudi kakšno zaigral. Recimo Stray Cat Blues, skladbo iz leta 1968, v kateri Rollingi pravijo: »Vidim, da si stara petnajst let, a nočem tvoje osebne izkaznice…« Bill Wyman je imel takrat 32 let. Mick Jagger je bil nekaj mlajši in morda so angleški začetniki rock glasbe na koncertih starost dekleta iz skladbe spremenili v trinajst let. Zanimivo, cenzorji so jim prepovedali manj sporno Let's Spend The Night Together (Preživiva noč skupaj).

Locomotive GT, She's Just 14 V socialistični Madžarski je bil rock, če seveda ni bil preveč kritičen do oblasti, dovoljena zabava mladine. Najbolj znana ansambla Locomotive GT in Omega sta bila izredno popularna v domovini in zelo spoštovana v Evropi, celo v ZDA. Še zdaj v modernih časih v ZDA lahko slišite kakšnega raperja, ki predela kako staro madžarsko rokersko vižo. A skladbe She's Just 14 (Stara je šele 14 let) verjetno ne bodo priredili ne raperji ne jazzerji. Govori namreč o starejšem moškem, ki nagovarja mladoletnico, da ji še ni treba domov.

Grateful Dead, Mexicali Blues »Imam steklenico in dekle, ki jih ima komaj štirinajst,« je zapisal John Perry Barlow v skladbi Boba Weira (enega od ustanoviteljev skupine Grateful Dead). Skladbo Mexicali Blues so Grateful Dead posneli z Bobom Weirom na plošči Ace iz leta 1972. A menda skladba nima nobene povezave s pedofilijo, gre namreč zgolj za kavbojsko pesem, in saj veste, kakšni so bili kavboji. »Odpeljala me je v svojo sobo in mi zašepetala na uho, pridi, lahko mi narediš, kar hočeš,« so zapeli hipiji iz Kalifornije o željah štirinajstletnice.

Van Morrison, Cypress Avenue Niti kritika niti publika si nista povsem edini, ali je Van Morrison (Belfast, 1945), eden največjih pesnikov v pop glasbi, v skladbi Cypress Avenue iz leta 1968 namerno postavil tako neposredne verze: »Nihče, ne, nihče me ne bo ustavil, da bi te ljubil, dekle / tako mlada in smela, stara komaj 14 let.« Ima tako velik pesnik sploh lahko pedofilske misli? Večina kritikov pravi, da se avtor zaveda, da je v težavah, a ne more iz svoje kože, in med njim ter dekletom se tako ali tako ne zgodi nič. Je pa nekdo tudi grobo zapisal: tudi nacistična glasba je še vedno nacistična.

Donovan, Mellow Yellow Tako kot so imeli Beatlesi svoje Rolling Stonese, je imel Bob Dylan Donovana. Kantavtorja, simpatičnega fanta s kitaro (Glasgow, 1946), ki je v šestdesetih letih posnel nekaj sicer bolj sladkobnih hipijevskih uspešnic. V ZDA in Angliji je bil pri vrhu s skladbami Catch the Wind, Colours, The Universal Soldier, Sunshine Superman in Mellow Yellow, o kateri teče beseda. »Nor sem na štirinajstletnice, štirinajstletnice so nore name,« je zapel škotski poet, ki je imel takrat komaj kaj več kot dvajset let, in dodal, da so mu všeč električne banane (vibratorji).

Marilyn Manson, Wrapped in Plastic Skladbe utrganega metalskega rokerja in umetnika Marilyna Mansona (1969), namazanega z vsemi žavbami in barvami, so do nedavnega zvenele zelo cinično, mestoma celo simpatično. Po tem, ko ga je v zadnjih mesecih pet žensk obtožilo, da jih je zlorabljal in celo posiljeval, pa se zdijo njegovi teksti bolj sprevrženi: »Očka pravi hčerki, da medtem, ko mama spi, da opereš grehe, moraš kožo sleči si.« Nekateri vidijo v teh stihih pedofilijo, drugi verze razumejo kot Mansonovo obračunavanje s krščansko hipokrizijo.