Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki vodi zasedanje, je razpravo razdelil na pet temeljnih sklopov: pospešitev procesa cepljenja, tako odobritve kot proizvodnje in dobave cepiv, spoprijemanje z novimi različicami virusa, vprašanje omejitev in njihovega vpliva na notranji trg, potrdila o cepljenju in mednarodna solidarnost.

Voditelji naj bi danes v skupni izjavi ocenili, da epidemiološke razmere ostajajo resne in da so nove različice dodaten izziv, zato je treba ohraniti stroge omejitve in obenem okrepiti prizadevanja za dobavo cepiv. Izpostavili naj bi nujnost pospešitve procesa odobritve, proizvodnje in razdeljevanja cepiv ter cepljenja ter potrebo po krepitvi nadzora nad novimi različicami in zmogljivosti njihovega prepoznavanja.

Od voditeljev se ob težavah pri dobavi cepiv, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca, pričakuje tudi odločno sporočilo farmacevtskim podjetjem, da morajo zagotoviti predvidljivost proizvodnje cepiv in spoštovati pogodbene obveznosti. Ali bo AstraZeneca izpolnila obveznosti v drugem četrtletju tega leta, za zdaj ni znano. V Bruslju izpostavljajo, da so osredotočeni na to, da bi čim prej dobili čim več cepiv.

V povezavi z enostranskimi ukrepi na mejah je pričakovati znana sporočila, da je za zdaj sicer še treba omejevati nenujna potovanja, a ob upoštevanju načel sorazmernosti, nediskriminacije in posebnosti čezmejnih skupnosti, ter da je treba zagotoviti nemoten pretok blaga in storitev na notranjem trgu, tudi z uporabo zelenih pasov.

Odločitev o potrdilih o cepljenju v nezdravstvene namene se na tej točki ne pričakuje, je pa tudi to vprašanje razdelilo članice. Države z močno razvitim turizmom, na primer Grčija, želijo, da bi potrdilo o cepljenju olajšalo potovanja in s tem znova spodbudilo turizem. Nekatere druge države, med katerimi naj bi bili Nemčija in Francija, pa svarijo pred hitenjem in diskriminacijo.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je pred zasedanjem zavzel za skupno potrdilo o cepljenju oziroma nekakšen zeleni potni list na ravni EU, ki bi ga prejeli tudi tisti, ki so pravkar preboleli covid-19 ali pa so opravili testiranje na novi koronavirus.

V Evropski komisiji že ves čas izpostavljajo, da je treba potrdilo o cepljenju najprej doreči z zdravstvenega vidika, z razpravo o drugih vidikih pa da je treba počakati, saj manjka še nekaj ključnih informacij, na primer ni še jasno, ali cepljena oseba prenaša virus. Opozarjajo tudi, da je treba najprej cepiti več ljudi.

Pričakovati je tudi razpravo o goljufijah s cepivi. V Bruslju so že večkrat posvarili pred nepreverjenimi cepivi. Slišati je opozorila, da ta v najboljšem primeru ne delujejo, v najslabšem pa lahko tudi škodijo. Več članic naj bi poročalo o tem, da so z njimi vzpostavili stik razni trgovci in jim ponujali nepreverjena cepiva.

Voditelji naj bi se danes tudi zavezali h krepitvi odpornosti v prihodnje. Odpornost bo po napovedih ena ključnih tem med slovenskim predsedovanjem Svetu EU. Slovenija želi izvesti tudi neformalni vrh o odpornosti. Voditelji naj bi Evropsko komisijo danes pozvali, naj do junija letos pripravi poročilo o naukih pandemije. O tem naj bi se nato razpravljalo v drugi polovici leta.