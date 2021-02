Rogla je pripravljena, da gosti največje tekmovanje v deskanju na snegu do zdaj. To je glavno sporočilo organizatorjev svetovnega prvenstva v alpskih disciplinah, ki že komaj čakajo, da se vse skupaj začne. Navdušenosti niso mogli prikriti niti na spletnem druženju z mediji. Slovenija bo 1. in 2. marca po svetovnem prvenstvu v poletih v Planici in svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki naslednji teden tako gostila še tretje veliko tekmovanje pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (Fis). V ponedeljek se bodo merili najboljši posamezniki in posameznice v paralelnem veleslalomu, v torek pa še v paralelnem slalomu.

Slovenska ekipa za paralelni slalom je že znana, nastopili bodo Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak, Črt Ikovic in Sara Goltes, za paralelni slalom pa se bosta za četrto mesto v kvalifikacijah pomerila Ikovic in Jernej Glavan. V moški konkurenci naslov svetovnega prvaka brani Rus Dmitry Loginov (paralelni veleslalom, v finalu je premagal Tima Mastnaka, in paralelni slalom), v ženski pa Nemka Selina Jörg (paralelni veleslalom) in Švicarka Julie Zogg (paralelni slalom).

Svetovno prvenstvo v deskanju na snegu in smučanju prostega sloga bi sicer moralo biti na Kitajskem, a so tamkajšnji prireditelji zaradi pandemije koronavirusa organizacijo decembra odpovedali. Mednarodna smučarska zveza je nato prvenstvo razbila na več delov, vsakega pa dodelila drugi državi. Tako je med 9. in 13. februarjem že potekalo svetovno prvenstvo v krosu v Idreju Fjallu na Švedskem, 1. in 2. marca bo prvenstvo v alpskih disciplinah deskanja na snegu na Rogli, od 8. do 11. marca sledi prvenstvo v smučarskih akrobatskih skokih in grbinah v kazahstanskem Almatyju, nato pa še prvenstvo za discipline prostega sloga (snežni žleb, snežni park, skoki prostega leta) od 10. do 16. marca v ameriškem Aspnu.

Slovenija je na svetovnih prvenstvih v deskanju na snegu v alpskih disciplinah do zdaj osvojila že devet odličij. Pet v paralelnem veleslalomu in štiri v paralelnem slalomu. Bero želijo v prihodnjem tednu še povečati. »Lahko rečem, da nas na Rogli zanima samo zmaga. Sanjamo slovensko himno, temu je od zadnjih tekem svetovnega pokala v Rusiji podrejeno vse. Poskušali bomo čim bolj izkoristiti domač teren, na treningih pa se čim bolj približati razmeram, kakršne bodo na tekmi, zato smo progo solili. Pričakujemo, da bo zapihal severni veter, da bodo temperature padle in da bo proga vrhunsko pripravljena,« je misli strnil glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.