Predsednik republike Borut Pahor se je javno večkrat zavzel za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med parlamentarnimi strankami. Sledeč njegovemu vabilu z začetka februarja je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje predsednika Pahorja s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank. Pahor je uvodoma pozdravil, da je do formalnega srečanja naposled prišlo in dejal, da je izpolnilo njegova pričakovanja. »Glede na zastrupljenost političnega ozračja je bila razprava, ki se je zavlekla dlje, kot smo vsi načrtovali, na visoki ravni politične kulture, bila je odločujoča, spoštljiva, ne glede na to, da je bila na trenutke zelo polemična,« je ocenil in pripomnil, da mu je žal, da na srečanju ni bilo predsednikov strank Levice in LMŠ, da pa takšno odločitev spoštuje.

Pahor poudaril pomembnost dialoga »To samo potrjuje, da dialog sodelovanja parlamentarnih strank, nekaj, na kar smo bili v naši tridesetletni demokraciji sodelovanja parlamentarnih strank tako ponosni, ni več tako samoumevno, kot je bilo nekdaj,« je ugotavljal v nadaljevanju, pri čemer ni manjkalo lepih besed o pomembnosti dialoga: »Zaupanje in sodelovanje je dvosmerna avtocesta, potruditi se je potrebno zaupati tistemu, ki ima drugačna politična stališča od tvojih.« Svoje misli je strnil z ugotovitvijo, da ima Slovenija zaradi epidemije in drugih razlogov velike probleme, hkrati pa neverjetno možnost, da uspešno zaključi epidemijo, pripravi izhodno strategijo in vnese potrebne popravke javnega zdravstvenega sistema. Po besedah Pahorja lahko Slovenija s premišljenim okrevanjem naredi nov zalet, svoj ugled pa okrepi s predsedovanjem EU v drugi polovici leta. Na mizi so bile sicer tudi zamisli o predčasnih volitvah. »Izkoristila sem priložnost, da opozorim na vse napake, ki jih dela vlada. Zlasti, ko gre za obvladovanje epidemije. Zaupanja v državi ni. Ne v ukrepe, ne v politiko. Predlagala sem čimprejšnje predčasne volitve in pozvala k potezam za obnovo zaupanja,« je bila jasna predsednica stranke SD Tanja Fajon. Pahor je prav tako spregovoril o načrtovanem posvetu, kjer naj bi politična in strokovna javnost v prvi polovici marca iskali skupna temeljna stališča glede izhodne strategije, ki zadeva epidemijo covida-19 in uspešno prestrukturiranje najbolj aktualnih potreb v javnem zdravstvenem sistemu. Za pripravo srečanja sta zadolžena s premierjem Janezom Janšo, s srečanjem na Brdu pri Kranju pa po Pahorjevih besedah ne smejo odlašati. Na posvet bodo povabljeni vsi predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin ter strokovna javnost.