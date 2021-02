Luka Mezgec (Team BikeExchange), sicer najboljši slovenski sprinter, danes ni imel prostih rok, saj je delal za mladega Avstralca Kadena Grovesa, ki je bil deseti.

V ZAE so na svoj račun končno prišli tudi najboljši sprinterji, ki so v nedeljski prvi etapi v močnem bočnem vetru zaostali preveč, da bi se vključili v boj za etapno zmago. Tokrat so sprinterske ekipe večji del dneva nadzorovale dva ubežnika, Francoza Olivierja Le Gaca (Groupama FDJ) in Francoisa Bidarda (Ag2r Citroen).

Slednja si nista privozila večje prednosti, glavnina pa ju je ujela okoli 30 km pred ciljem. V izjemno hitrem zaključku na širokih cestah otoka Al Mardžan je bil nato zanesljivo najmočnejši Bennett (Deceuninck-Quick-step), potem ko je Nemec Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) prehitro začel sprint.

Tridesetletni Irec je slavil jubilejno 50. zmago v karieri, drugo na dirki po ZAE.

V skupnem seštevku je še naprej prvi Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima 43 sekund naskoka pred Britancem Adamom Yatesom (Ineos Grenadiers). Tretji je Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki zaostaja minuto in tri sekunde.

V četrtek bo na sporedu zahtevna peta etapa od marine Fudžajra do gorskega cilja na Džabel Džajsu. Na 1489 metrov visoko planoto se bodo kolesarji podali ob 9. uri zjutraj. V cilj naj bi prispeli okoli 13.45.