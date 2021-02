»Ko smo se vite odločile, da pomagamo družini Dolar pri prenovi njihovega doma, smo verjele, da bomo cilj dosegle, saj smo se akcije lotile energično, z entuziazmom, a hkrati resnostjo, ki jo takšen projekt tudi zahteva. Iskreno pa si nismo upale pomisliti, da nam bo potrebna sredstva za prenovo skoraj 300 let stare hiše, v kateri tričlanska družina nima ne kopalnice in ne stranišča, uspelo zbrati v tako kratkem času. Nad odzivom dobrih ljudi smo resnično presenečene,« pravi Nina Malec Poklič, predsednica Lions Kluba Konjice Vita (LKKV), ki jim je v mesecu in pol uspelo zbrati 51.000 evrov, kolikor naj bi zadostovalo za prenovo hiše družine Dolar iz Stanic, ki živi v skoraj 300 let stari kamniti hiši, ki jo najedata vlaga in plesen, dodatne poškodbe pa je pred tremi leti povzročil še požar. Med dobrotniki, ki so obljubili pomoč pri prenovi, so tudi številni podjetniki in obrtniki, ki bodo sami opravili nekaj nujnih del, obenem pa prispevali tudi material. Ker so projekti že pripravljeni, računajo, da bodo gradbena dela lahko začeli konec marca, prenova pa naj bi bila končana v septembru.

Leseno stranišče 50 metrov od hiše Oče Slavko in mama Cvetka, ki sta oba invalida, in njun 15-letni sin Jože živijo v hiši, v kateri strop trenutno podpirajo leseni podporniki, poleg plesni pa so še dobro vidne tudi ožganine, ki so ostale od požara pred tremi leti. Čeprav so na toplem in tudi lačni niso, jim denarja, s katerim bi lahko sami obnovili hišo, nikoli ne bi uspelo zbrati. Oče Slavko ne dobi primernega dela, ker ga pestijo številne zdravstvene težave. Na eno oko je slep, prestal je že dve operaciji na hrbtenici in doživel možgansko krvavitev. Še posebej pa je vse pretreslo spoznanje, da družina v hiši nima ne kopalnice ne stranišča. Slednje je od hiše oddaljeno kakšnih 50 metrov in je leseno, na štrbunk. V akcijo se je aktivno vključil tudi konjiški Rdeči križ, kar je vsemu dalo še dodatni pospešek. »Humanitarni delavci imamo v teh časih veliko dela, a se znamo povezati in skupaj pomagati najbolj ranljivim, kadar je treba,« pravi Renata Gabrovec, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa v Slovenskih Konjicah, ki je pritegnila tudi Zrečane in Vitanjčane. Križemrok nista stali niti občina niti Krajevna skupnost Stranice, kjer so Dolarjevi doma. »Moja invalidska pokojnina znaša 247 evrov, kar pogosto ne zadošča niti za vse položnice. Žena Cvetka prejema socialno pomoč in otroški dodatek. Na srečo si nekaj hrane pridelamo in nekako gre, a za vzdrževanje hiše ne ostane nič,« potoži redkobesedni Slavko Dolar, ki je za vso pomoč dobrih ljudi neizmerno hvaležen.