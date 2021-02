Med prednostne naloge na ministrskem mestu Poklukar uvršča spopad z epidemijo in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Poklukar je prejšnji teden v predstavitvi svoje vizije zdravstva pred parlamentarnim odborom poudaril, da je cilj univerzalno, široko dostopno javno zdravstvo. Izpostavil je potrebo po krepitvi primarne zdravstvene ravni, zlasti dela zdravstvenih domov, ter jasni ločitvi dela v javnem in zasebnem zdravstvu. Za zdravstvo je po njegovih besedah treba nameniti več denarja, vire financiranja pa razpršiti. Zavzema se za jasno opredelitev košarice pravic iz osnovnega zavarovanja ter za preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja. Po njegovem mnenju je ključno urediti dolgotrajno oskrbo.



Če lahko kdo uredi zdravstvo, je po oceni SDS to Poklukar, zato z velikim odobravanjem podpirajo njegovo kandidaturo, je pred glasovanjem povedala poslanka SDS Anja Bah Žibert. V predstavitvi poslanskega stališča je povzela tudi nekaj ocen različnih organizacij s področja zdravstva o Poklukarjevem dobrem poznavanjem sistema. "Ne gre le za besede, gre za dejanja, izkazana v uspešnih zgodbah," je ob tem poudarila poslanka in med drugim izpostavila uspešno zaključeno sanacijo jeseniške bolnišnice v času Poklukarjevega mandata. Med izzivi, ki ga čakajo na čelu zdravstvenega resorja, je Bah Žibertova med drugim izpostavila reševanje nakopičenih številnih sistemskih težav in infrastrukturnih zaostankov ter spopadanje s čakalnimi vrstami ob kadrovsko podhranjenosti ministrstva za zdravje, ki ima "vse prej kot optimalno zasedbo".

Poklukarja bodo po napovedih poslanke SMC Mojce Žnidarič podprli tudi v poslanski skupini SMC. Kot je dejala, zdravstvo bolj kot kadarkoli potrebuje ministra, ki bo s svojimi kompetencami pripomogel k prebroditvi krize, ki jo je prinesla epidemija covida-19. Ob tem je Žnidaričeva poudarila pomen cepljenja. "Minister bo na tej točki z aktivnim pristopom odigral ključno vlogo. Njegov fokus mora biti usmerjen v izdelavo komunikacijske strategije, s katero bom nagovoril državljane," je dejala. Poudarila je, da je kljub trenutnem prioritetnem obvladovanju epidemije ne smemo razvrednotiti pomena javnega zdravstva. Podpirajo tudi Poklukarjeve napovedi glede krepitve primarne ravni zdravstva in preventivnih aktivnosti. Zavedajo pa se, da bo ministrovanje prevzel v nezavidljivem času in mu želijo srečno roko pri krmarjenju med različnimi deležniki.

Poslanci NSi bodo Poklukarja podprli. Kot je dejal vodja strankine poslanske skupine Jožef Horvat, je razlogov za to veliko in so slovenski javnosti znani. Kandidata po njegovih besedah odlikujejo "vrednote, ki jih živi," in veseli jih, da je dostojanstvo vsakega človeka ena njegovih najpomembnejših vrednot. Horvat je izpostavil Poklukarjev kolegialni, spoštljiv odnos do sodelavcev in poudaril, da se je pri dosedanjem delu pokazal kot odličen krizni manager. Ob tem je izpostavil, da je po mnenju NSi obstoječi zdravstveni sistem treba posodobiti, saj ne odgovarja potrebam sodobne družbe, tako na organizacijski ravni kot glede načina financiranja. Zdravje ne sme biti vprašanje prihodkov, je dejal. Pojasnil je, da v NSi zagovarjajo javni zdravstveni sistem, ki temelji na preglednosti in solidarnosti. So pa tudi za to, da je omogočen razvoj zasebnega zdravstva. Zavračajo zastareli model monopolnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer se denar zavarovancev plansko razporeja izvajalcem storitev, in podpirajo regulirano konkurenčnost na vseh področjih zdravstvenega sistema, je med drugim še navedel Horvat.