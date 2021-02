Na družbenih omrežjih se je včeraj razvila debata o ukrepih za omejevanje širjenja koronavirusa, ki veljajo na smučiščih, večerni termin na twitterju pa se ni končal dobro za poslanko stranke SDS Alenko Jeraj, saj se je zapletla s preklapljanjem med svojim uradnim in anonimnim profilom.

Najprej je kot Kopriva zapisala: »Na Rogli smo morali pokazati negativni test pri nakupu vozovnice. Pri lokalih je gneča vedno, ne samo sedaj. Meni se zdi, da je zadeva kar lepo tekla. Ni bilo vedno 2m distance, so pa ljudje imeli maske in šale. Glede na to, da je malo pihalo, najbrž ni bilo veliko možnosti.« In nadaljevala z uradnim profilom: » … za okužbo, sploh ob predpostavki, da smo bili na smučišču zdravi, saj smo imeli negativne teste. Mene bolj skrbijo gruče po mestih in trgih, kjer ljudje hodijo brez mask.«

Napaka je sicer nekaj običajnega pri ljudeh, ki uporabljajo več računov, v primeru poslanke pa je zdrs bistveno bolj kočljiv, saj se postavlja vprašanje, zakaj bi politična oseba želela propagirati vladno in strankarsko politiko pod zavetjem neimenovanosti, širše pa se velja vprašati, koliko je še takšnih primerov in kakšen je namen takšnega početja. Nenazadnje pa to pove tudi nekaj o kredibilnosti twitterja kot podaljška političnega prostora.

Profil @Kopriva60918021, ki je bil aktiven vsega mesec dni, je sicer medtem poslanka SDS že izbrisala, nekaj njenih spletnih komentarjev pa lahko vseeno preberete na blogu Ronija Kordiša, čigar prsti so bili še dovolj hitri za arhiviranje. Razvidno je, da se je Jerajeva pogosto postavila v bran vladi in nastopala proti kritičnim tvitom. Med drugim je komentirala zapis vodje največje opozicijske stranke Marjana Šarca, ki je konec prejšnjega meseca tvital o interpelacijah in glasovanju o konstruktivni nezaupnici. »Ne da bi prebrali, kaj se očita. Telički. V Sv. Pismu piše: 'Preveri. Razmisli. Komentiraj.' Bo spet popravni izpit,« mu je Jeraj takrat oponesla kot Kopriva.